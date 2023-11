Madrid pide más inversión en la red de Cercanías

No hay debate posible, todos coinciden: la situación de la red de Cercanías en la Comunidad de Madrid no es buena y, desde hace mucho tiempo, se ha vuelto una auténtica pesadilla para muchos madrileños. Se repite la misma imagen de manera habitual: andenes llenos de personas, trenes averiados, que no salen o no llegan a su destino y avisos de líneas que no pueden operar. La situación empieza a ser insostenible y todos los grupos políticos son conscientes de ello, sin excepción.

El incidente del pasado domingo en el tramo entre las estaciones de Atocha y Recoletos, que interrumpió la circulación entre ambas estaciones por el descarrilamiento de un tren que realizaba el recorrido Almería-Chamartín ha vuelto a despertar las reacciones tanto de los ciudadanos como de los representantes políticos. El grito es unánime y todos los partidos políticos madrileños comparten necesidad de poner solución a los problemas de la red ferroviaria, ya que las consecuencias siempre las acaban pagando los mismos: los ciudadanos.

PP y VOX exigen más inversión en Cercanías

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, quien ha reclamado al Gobierno central que ponga encima de la mesa "los recursos necesarios para modernizar las infraestructuras de Cercanías, para poder dotarla de más medios" y que deje de ser una "pesadilla" para tantos madrileños que, según García, son "rehenes de la mala gestión, de la falta de inversión histórica en el Cercanías desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno". Desde el gobierno regional exigen al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente que se tome en serio los problemas de la Comunidad de Madrid porque "lo importante es mejorar la vida de los ciudadanos y en particular de los madrileños", ha señalado.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache ha asegurado que "no llega inversión desde hace años", y que cuando llega "tarda en tener efectividad". Además, el portavoz popular ha criticado que el plan de 5.000 millones que está escondido en un cajón desde el año 2018. Díaz-Pache ha cifrado en más de 700 las incidencias en Cercanías Madrid en lo que va de año.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha calificado de "escándalo" la situación de Cercanías y ha pedido más recursos y más inversión para este tipo de cuestiones y no para "chiringuitos". Monasterio cree que esta falta de recursos se debe a que algunos "reparten el dinero a los separatistas para que luego se lo lleven en mochilas fuera de España" y que la mayoría de políticos están a otra cosa: "en buscar sueldos para los amigos y en repartir dinero a los separatistas a cambio de un puñado de votos", ha lamentado.

Juan Lobato también avisa al nuevo ministro de Transportes

El secretario general del PSOE, Juan Lobato, ha recordado hoy cuáles fueron sus primeras palabras al nuevo ministro Óscar Puente. Lobato ha asegurado que la semana pasada ya avisó a Puente que la situación de la red ferroviaria en la región debía ser una prioridad durante este mandato, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años y los cientos de millones de euros en proceso de ejecución de obras en Cercanías, como las que se han llevado a cabo en Atocha y en Chamartín. "Es básico para millones de madrileños cada día y necesita una atención milimétrica para un buen funcionamiento y voy a estar pendiente de ello", ha dicho.