Madrid exige leyes más duras para frenar las bandas juveniles

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen, según la portavoz municipal, ”toda la potencia legal que se podría tener ”. Inmaculada Sanz, ha destacado, la importante labor que esta realizando la Policía Nacional, con detenciones para hacer frente a las fuentes de financiación de estas bandas.

Sin embargo, apunta que no es suficiente para lograr desarticularlas de forma definitiva y siguen produciendo hechos delictivos relacionados con ellas en la capital. "Me refiero sobre todo a las jerarquías, me refiero sobre todo a la utilización de menores de muy corta edad precisamente para cometer los delitos y que de esa manera sean inimputables", ha declarado.

Desde el Gobierno municipal ha vuelto a insistir en un endurecimiento de las penas para este tipo de hechos delictivos, tras un comienzo de semana en el que se han producido cuatro agresiones a menores, en los que se podrían haber visto implicados estos grupos.

"Siempre lo digo porque es así y yo creo que es importante recordarlo que cuando hablamos de materias de seguridad y sobre todo cuando hablamos de organizaciones de delincuencia que están organizadas y quien tiene las principales competencias es la Policía Nacional", ha recordado Sanz.