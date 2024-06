Estos son los vehículos que serán multados con 200 euros por acceder a Madrid a partir del 1 de julio

El próximo domingo 30 de junio acaba el período de aviso a los turismos que tienen restricciones de acceso a la ciudad de Madrid, por lo que a partir del lunes serán multados con 200 euros (100 por pronto pago) si entran a la ciudad.

¿Qué coches serán multados?

A partir del 1 de julio, los coches sin etiqueta medioambiental o con clasificación ambiental A no empadronados antes de 2022 o no dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital, no podrán acceder a la ciudad de Madrid, y si lo hacen, serán multados con 200 euros (100 por pronto pago).

El Ayuntamiento de Madrid ha recordado en ua nota que tienen clasificación ambiental A los turismos diésel matriculados antes de 2006 o los de gasolina previos al 2000. Estos vehículos sólo podrán atravesar el término municipal de Madrid utilizando las vías M-40, M-45 y M-50, así como las autovías radiales hasta el límite de la M-40, que están libres de restricciones para garantizar la conectividad.

La restricción no afecta a vehículos de mercancías o motocicletas sin etiqueta, que podrán seguir circulando con normalidad hasta el 31 de diciembre de 2024, más allá de las limitaciones específicas de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de Distrito Centro y Plaza Elíptica.

Estas restricciones a la circulación en Madrid Zona de Bajas Emisiones (área que comprende la totalidad del municipio) entraron en vigor el 1 de enero, pero durante estos primeros seis meses el Ayuntamiento se ha limitado a notificar a los infractores, sin multarlos; se han enviado más de 350.000 cartas informativas a ciudadanos que habrían sido potencialmente sancionados.

No obstante, el Ayuntamiento destaca que los accesos indebidos han disminuido un 34,17 % desde febrero, cuando se registraban 3.751 diarios, frente a los 2.469 de mayo, y se prevé que esa cifra se reduzca a 1.400 aproximadamente una vez que se comience a sancionar.

500 cámaras vigilan la zona

Quinientas cámaras componen todo el sistema de vigilancia de Madrid ZBE para velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de movilidad.

Madrid ZBE cuenta con un control automatizado de 257 cámaras para el interior de la M-30 y la propia vía, y 207 cámaras para vigilar el exterior de la M-30. A este sistema hay que sumar los 37 'fotorrojo' que se distribuyen por toda la ciudad.