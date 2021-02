Boda Casino de Madrid: Javier Ungría, hermano de la novia, asegura que todos los invitados “se hicieron una PCR”

Dirección General de Salud Pública ha puesto en marcha una investigación de la boda de Jaime Navarro, exjugador de la cantera del Real Madrid, y Beatriz Ungría, una joven emparentada con la Casa Real de Bulgaria. El evento se celebró en el Casino de Madrid y, ese mismo día, se difundieron vídeos e imágenes donde se puede ver a los invitados sin mascarilla y sin cumplir con la distancia mínima de seguridad.

Todo esto provocó críticas e indignación en las redes sociales por parte de los usuarios. “Ayer la policía denunció 266 fiestas en la ciudad de Madrid, pero por lo que se ve esta no era una de ellas. Siempre ha habido clases”, publicó un tuitero.

La versión de Javier Ungría, hermano de la novia

Javier Ungría, el hermano de la novia, ha contado su versión de los hechos en 'Espejo Público'. “La boda fue fenomenal y respetamos todas las medidas de seguridad que nos planteó el Casino”, afirma.

Según el familiar, se sentaron en mesas de cuatro, con los metros de distancia. “Obviamente cuando entran los novios te levantas sin mascarilla porque íbamos a comer. Es algo normal y que todo el mundo haría”, señala.

Además, cuenta que todas las personas “se hicieron una PCR”. Ungría señala que esto fue algo “voluntario”, ya que “no era un requisito fundamental del sitio”.

Como consecuencia al polémico evento, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación y ha dado traslado de la misma a la Policía Municipal "para que realicen las actuaciones necesarias de investigación para comprobar lo sucedido sobre el incumplimiento de las medidas frente al coronavirus".

Sin embargo, Ungría asegura que no tienen miedo: “Cuando comprueban que todo estaba dentro de la legalidad, estará todo en orden”. El hermano de la novia manifiesta que los hechos “se han magnificado”: Al final ves una foto y parece que todo el mundo esté sin mascarilla, pero esto no es así”.

Begoña Villacís y Fernando Simón opinan sobre las imágenes de la boda

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido que estas imágenes no se repitan. “Nos estamos peligrosamente inmunizando con los centenares de muertos que hay todos los días en España y de tanto escucharlos nos estamos volviendo insensibles”, ha manifestado.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también ha querido opinar al respecto: "No tiene ningún sentido que sigamos insistiendo en algo que todos sabemos. Quien no cumple las normas de prevención sabe que no las está cumpliendo. Puedo entender que estamos en el ámbito de una boda, la gente está feliz, el amor fluye... y se pueden relajar algunas medidas, pero hay que ser consciente de los riesgos a los que exponemos a todos".

Asimismo, el epidemiólogo ha advertido a los ciudadanos de la importancia de respetar las normas en plena tercera ola de pandemia. "Tenemos que ser conscientes de que una gran parte del control de la pandemia depende de cada uno de nosotros. Si queremos que las autoridades relajen algunas medidas, tenemos que aplicar mejor las que dependen de cada uno de nosotros", ha subrayado.

¿Se pueden celebrar bodas?

Por el momento, las bodas no están prohibidas en España, pero están sujetas a una serie de restricciones. El aforo del establecimiento donde se celebre el convite no puede superar el 50%. Igualmente, los asistentes deben llevar obligatoriamente la mascarilla y mantener, en todo momento, la distancia mínima de seguridad.