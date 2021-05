Estos son los barrios de Madrid que contarán con nuevos parquímetros y zona SER

La Junta del Gobierno de Madrid ha aprobado el anteproyecto que sustituirá al Madrid Central de la ex alcaldesa Manuela Carmena por la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP). Con esta nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible de José Luis Martínez-Almeida, se ampliarán las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la capital.

En la nueva norma del Ayuntamiento de Madrid desaparecen las zonas de aparcamiento vecinal, aunque sí se sigue manteniendo el SER en las zonas que presentan problemas de aparcamiento y plantea la posibilidad de ampliar este servicio "bajo demanda vecinal".

Además, según el documento la zona SER se ampliaría a 20 nuevos barrios, de forma parcial o total, por lo que pasarían de ser 49 barrios los afectados por el parquímetro a 69.

Barrios en los que se implantará el SER por completo

Comillas (Carabanchel)

Almendrales (Usera)

Moscardó (Usera)

Barrios que se incorporarían de manera parcial al SER

Peñagrande (Fuencarral-El Pardo)

Valdezarza (Moncloa)

Los Cármenes (Latina)

Puerta del Ángel (Latina)

Opañel (Carabanchel)

San Isidro (Carabanchel)

Zofío (Usera)

Pradolongo (Usera)

Ventas (Ciudad Lineal)

Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal)

Quintana (Ciudad Lineal)

Concepción (Ciudad Lineal)

San Pascual (Ciudad Lineal)

San Juan Bautista (Ciudad Lineal)

Colina (Ciudad Lineal)

Atalaya (Ciudad Lineal)

Costillares (Ciudad Lineal)

Tarifa por contaminación

El plan del Ayuntamiento de Almeida también hace referencia a cambios en la tarifa dinámica en función del nivel de contaminación, con la intención de "evitar un aumento de los niveles de dióxido de nitrógeno que haga necesaria la activación del Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid, incrementando la tasa en caso de empeorar los registros en las estaciones de calidad del aire".

Cambios en Madrid Central

Por otra parte, según ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la nueva ZBEDEP distrito Centro mantendrá el mismo perímetro que Madrid Central, agregando tres novedades:

Equiparará a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes

Las motos podrán entrar en la zona hasta las 23.00 horas, es decir se ampliará una hora

podrán entrar en la zona hasta las 23.00 horas, es decir se ampliará una hora Se retrasa hasta el 31 de diciembre la limitación para los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y de más de 3,5 toneladas. Dándoles un año más para su transición a vehículos no contaminantes

Restricciones en la zona de la Plaza Elíptica

Además, la zona de la Plaza Elíptica también incluirá algunas de las restricciones propias de la ZBEDEP, por el que queda limitado el acceso a los vehículos A de no residentes y a los de distribución urbana de mercancías sin distintivo ambiental y de más de 3.500 kilos de peso. Una vez se apruebe la ordenanza, el Ayuntamiento dará un plazo de dos meses de prueba, en el que no se multará pero sí llegará un aviso.

Vehículos contaminantes

Por otra parte, los vehículos con etiqueta medioambiental A de los no residentes en la ciudad no podrán circular por el interior de la M-30 a partir de 2022, y en 2023 no podrán circular por la propia M-30.

Asimismo, los vehículos sin distintivo ambiental que no estén matriculados en la capital no podrán acceder a la ciudad a partir de 2024, y un año después esta medida se extenderá a los residentes madrileños.

Bus a demanda

Este plan del Ayuntamiento de Madrid también hace referencia a la puesta en marcha del bus a demanda. Esto significa que se autorizará la parada extraordinaria para la subida o bajada de los pasajeros que lo soliciten. Para facilitar este proceso, se crearán plazas de alta rotación dedicadas a sanitarios y otros servicios esenciales.

Multas a motos, bicicletas y patinetes

Una vez quede aprobada esta ordenanza, las motos, bicicletas y patinetes no podrán aparcar en las aceras, deberán hacerlo en los espacios reservados específicamente para ellos. En el caso contrario, los controladores del SER tendrán autoridad para multarles con hasta 200 euros.