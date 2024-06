Ayuso culpa a Sánchez de llevar a España al abismo y le tacha de "meme de una República bananera"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "meme de una República bananera" y le ha culpado de llevar a España "al abismo" con "sus ademanes y mentiras" de su vida política y personal.

En la presentación de Dolors Montserrat, candidata del PP a las elecciones europeas en un desayuno informativo de Fórum Europa, Díaz Ayuso ha cargado duramente contra Sánchez, a quien ha culpado de "carcomer" a España en sus últimos seis años de Gobierno, utilizando las herramientas del Estado "como si pertenecieran al partido en gobierno y como si Sánchez fuera España".

"Sánchez, en su vida política y personal, en sus ademanes y mentiras, cada vez se parece más a un meme de una República bananera y se olvida de que es presidente del Gobierno del reino de España", ha expresado la dirigente madrileña del PP.

Con tal de "no abandonar el poder", ha remarcado, el Gobierno vive de "azuzar el odio guerracivilista", "alentando el frentismo entre bandos" y de las "mentiras corruptas" del presidente del CIS, José Félix Tezanos, con una "maquinaria" que se comporta, ha dicho, "como prensa del régimen pagada por todos".

Anima a los votantes a demostrar en las europeas que "no todo vale"

Según Díaz Ayuso, España en los últimos seis años "no ha dejado de carcomerse a gran velocidad por culpa de un gobernante seducido por políticas propias de caudillo bolivariano", por lo que los españoles tienen "la oportunidad" en los comicios del próximo domingo de "enseñarle la salida al proyecto más autoritario y corrupto".

"Que le demuestre que no todo vale y que España no es Sánchez", ha subrayado la presidenta regional, y ha instado al PP a "no dar nada por ganado, nada por hecho" para "no caer en los errores" de las pasadas elecciones generales del 23J.

Durante su discurso, Díaz Ayuso ha aprovechado también para criticar a Vox, a quien ha culpado, junto al PSOE, de que esta campaña esté "subiendo de tono" por "cuatro ideas ramplonas llevadas al extremo", y donde ambos partidos se encuentran "cómodamente".

Para Sánchez, ha recalcado Díaz Ayuso, estos comicios "solo se centran en que no gobierne la derecha con la ultraderecha" cuando "no tienen nada que pactar", ya que pertenecen a distintos grupos parlamentarios en Europa.

En sus críticas a Vox, ha recordado que la formación de Santiago Abascal bloqueó ayer junto al PSOE los presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla, abocando al alcalde del PP, José Luis Sanz, a una cuestión de confianza, del mismo modo que apoyaron en su momento a los socialistas para hacer posible "el desastre" de los fondos europeos.