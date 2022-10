Ayuso censura que se utilicen los gritos machistas del Elías Ahuja para "desviar la atención"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado acerca de la polémica generada en torno al colegio mayor madrileño, Elías Ahuja, después de que se publicasen unos vídeos de los estudiantes profiriendo gritos machistas a sus vecinas del colegio mayor Universitario Santa Mónica al grito de "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".

Ahora, la presidenta regional ha evitado condenar estos hechos, ya que sostiene que "se está desviando la atención" de otros asuntos de interés. Además, Ayuso asegura que se siente sorprendida porque la"la Fiscalía ahora sí esté para investigar" este tipo de temas universitarios.

Se está desviando la atención

Díaz Ayuso ha explicado después de acudir al circuito de Jarama para la entrega de los Premios Automovilísticos Fundación Eduardo Barreiros 2022, que a lo largo de estos años se han visto otros incidentes en la Universidad "gravísimos" sin que "la Fiscalía dijera absolutamente nada".

Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que hayan aparecido "en numerosas ocasiones" pancartas "a favor de los presos de ETA", o en favor de "escraches y acoso" a profesores y alumnos "impidiendo conferencias en libertad", o la "persecución" a alumnos de la asociación juvenil española catalana S'ha Acabat.

Tendríamos que estar a cosas que suceden en la universidad

Por ello, Ayuso ha concluido diciendo: "Me parece que tendríamos que estar a cosas que suceden en la universidad y nunca parece que importan". Y ha añadido: "No es que no condene esos gritos, es que pasan muchas más cosas todos los días".

La presidenta regional cree que "estamos politizando todo todo el tiempo, todo el día, todo" y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "desvíe la atención" de los temas importantes del día como es "la subida de los sueldos del Gobierno".