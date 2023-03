Ayuso se burla de la Ley trans para rechazar la ley de paridad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el pasado fin de semana que el Ejecutivo está trabajando en una ley de paridad por la que tendrá que haber una "representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión". Se trataría de un paso más hacia la igualdad de género.

Esta nueva ley que será aprobada en el Consejo de Ministros en la víspera del Día de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, afectará en:

Listas cremallera en la ley electoral.

Paridad en el Consejo de Ministros.

Paridad en los consejos de administración de las grandes empresas.

Paridad en las juntas de Gobierno en los colegios profesionales.

Paridad en los jurados de reconocimiento público.

Todo esto en medio de la crisis interna que se encuentra el Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos a causa de la reforma de la polémica ley del 'solo sí es sí' que ya ha reducido las condenas de 721 agresores sexuales y 74 habrían sido excarcelados. La modificación saldrá adelante en el Congreso con los votos de PP, Vox y Ciudadanos y con los votos en contra de la formación morada y otros socios de gobierno, que rechazan volver a la ley anterior.

Asimismo, la conocida como ley trans también ha sido objeto de polémica ya que ha enfrentado a las feministas por la autodeterminación de género, entre otros aspectos.

La irónica respuesta de Isabel Díaz Ayuso

Sobre esto ha bromeado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras ser preguntada por la periodista de 'LaSexta' Ana Gamar por la ley de paridad. Ayuso ha bromeado alegando que cambiando el sexo de los miembros de su equipo mejorarán su gestión y solucionarán mejor la vida de los madrileños.

"Si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera, tenemos a Enriqueta López y a Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños", ha declarado.

Manifestación 8 de marzo

En cuanto a las manifestaciones por el Día de la Mujer, Ayuso asegura que las "respeta". Y recuerda que "celebra ser mujer cada día", acompañando "a las mujeres en sus problemas reales y habituales todos los días, como pueden ser la conciliación, la exclusión, el maltrato, la soledad, etc.".

Sobre la manifestación del 8 de marzo es una manifestación que siempre respeto

Sin embargo, la popular apunta que estas manifestaciones no la representan, "no esta en concreto, porque normalmente me parece que están muy politizadas, pero no digamos cuando te convocan a la misma a través de una imagen que lleva una fregona y una escoba".