Aparece el cuerpo de un hombre, posiblemente una persona sin hogar, en una calle de Arganzuela

Los servicios de Emergencias han confirmado el fallecimiento de un hombre de unos 60 años que ha aparecido bajo en una calle de Madrid, aunque no han podido asegurar las causas. En todo caso, la víctima no presentaba signos de violencia. Las mismas fuentes han asegurado que la víctima no estaba cubierta por la nieve ni presentaba signos compatibles con la hipotermia.

El cuerpo se ha encontrado en la calle, donde tenía sus enseres. Estaba cubierto con cartones y plásticos para protegerse del frío. El cadáver ha sido hallado en un recodo de la calle, junto a un voladizo.