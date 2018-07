¡Protégete del Sol por dentro!

Dado que todos tenemos claro que el sol es el principal causante del envejecimiento de la piel, y que ya no cabe en la cabeza de nadie, espero, tomar el sol sin protección, hoy seguimos avanzando en la cultura de mantener a raya la radiación y te cuento como puedes proteger a tus células desde dentro para evitar entre otros males, el temido envejecimiento.

En este 30ytantos cuyo objetivo es darte las herramientas que te ayuden a ralentizar los efectos del paso del tiempo, hoy te voy a hablar de un nuevo tratamiento que está dando fantásticos resultados. Se trata de una nueva técnica que se llama Bioestimulación lumínica y que muy pocos sitios la tienen. Yo lo he encontrado en la Clínica Planas Day de la calle Velázquez de Madrid, un referente del Antiaging serio y fiable.

Se trata de una técnica que lo que hace es estimular tus células para protegerlas de la radiación solar. No tiene nada que ver con otros con láser o luz pulsada. Porque aunque el objetivo sea parecido el modo es distinto. No requiere anestesia, no duele, ni quema, ni calienta, ni nada parecido. Actúa sin que te des cuenta.

La Bioestimulación Lumínica es un tratamiento muy agradable y sencillo. Consiste en la exposición de la luz azul de una lámpara LED durante unos 20 minutos, durante los cuales te puedes echar una cabezadita porque como te decía, ni duele, ni molesta, ni nada de nada- Cómo será de poco invasivo que me contó Esther Palomino, coordinadora del centro, que los fabricantes tuvieron que añadirle un pequeño sonido porque los clientes a veces pensaban que estaba apagada.

Es recomendable antes de la primera sesión hacer un peeling químico suave para que esa estimulación celular sea más efectiva y por ende esa protección a la radiación solar. Y desde la primera sesión también se nota por fuera. Verás como la piel está más tersa, luminosa y las manchas más difuminadas. Es importante recalcar como dice la Dra. Inmaculada García, dermatóloga de la Clínica Planas Day de Madrid que este tratamiento no sustituye la obligada crema de protección solar. Es una herramienta muy potente para evitar las temidas manchas del verano, arrugas e incluso un futuro cáncer de piel ya que según los estudios realizados este tratamiento asegura una protección 15 tras unas 8 sesiones. Pero eso no significa que no tengas que seguir protegiéndote por fuera.

En resumen: cremas protectoras por fuera y por dentro Bioestimulación Lumínica y… ¡Granada!

La granada contiene uno de los antioxidantes más potentes de la naturaleza pero para que te proteja del sol tendrías que tomar cantidades industriales y tampoco es plan. La mayor concentración de sus polifenoles la encuentras en la farmacia. Se llama Keriba con Pomanox. Son unas capsulas de gelatina 100% naturales del laboratorio murciano Probeltepharma, que lleva más de 10 años investigando en los beneficios para la salud de este fruto. El más notable el de la protección de nuestra piel a los rayos ultravioletas. Por cierto que este complemento alimenticio es tan natural que lo pueden tomar incluso los niños.

Las ideas ya las tienes, ahora te toca a ti poner las protecciones.

Para cualquier consulta aquí me encuentras 30ytantos@ondacero.es

Mil besos