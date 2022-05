Félix José Casillas te cuenta la última hora del deporte

Onda Deportiva Madrid 19/05/22

El Real Madrid se mide al Barcelona en las semifinales de la Final Four de Belgrado. Alaba sufre una sobrecarga y no entrena con sus compañeros. Será baja ante el Betis, pero no peligra su participación en la final de la Champions. Miche responde a Ángel Torres en Onda Cero