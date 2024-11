Solidaridad para Valencia a través de la gastronomía

Comienzo en Espacio Wololó en la calle Miguel Yuste, 17 donde este domingo día 10 se celebrará Callos Solidarios. Organizado por el restaurante gallego Agarimo, van a preparar unos 100 kilos de callos para vender. Será de 13:00 a 17:00 h. La entrada general cuesta 10 € e incluye tapa de callos y cerveza, y toda la recaudación será donada íntegramente a WCK.

Me voy ahora a Menina Cocina un restaurante donde le ponen mucho amor y cariño a todo lo que hacen. Está en la Carretera de Cobeña, en Ajalvir, y tanto la propietaria como la mítica cocinera Gloria Alarcón van a realizar mañana día 9, a las 20:00 h, un Menú Solidario por 40€, con cositas tan ricas como Gulas del norte fritas con alioli de tinta de calamar, Panceta a baja temperatura con cebolla morada, Atún rojo marinado sobre maíz crujiente, Presa ibérica y arroz meloso, postre y bebidas. Por supuesto para quien no pueda acudir, hay una ‘mesa 0’ en la que dejar las donaciones.

La firma de hamburguesas Hundred Burger, con 4 restaurantes en Valencia y 3 en Madrid, que este año se llevó el premio a la ‘mejor hamburguesa del mundo’ han presentado su hamburguesa de noviembre Amunt. Lleva carne madurada, salsa Mornay, dijonesa y cebolla en un pan de sésamo y el precio es de 12,50€. La recaudación integra de todas las Amunt que vendan en noviembre, irá destinada a proyectos de ayuda para la reconstrucción de las zonas afectadas.

¡Atención celiacos! Porque la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA), solicita ayuda para los afectados celíacos, para poder enviarles productos sin gluten. Por cuestiones logísticas, prefieren donativos económicos en lugar del envío de productos, para así ir comprando aquellos productos más necesarios para la población celíaca afectada por las inundaciones. Quien esté el próximo domingo en Alcalá de Henares y quiera colaborar, la Hermandad de Jesús Despojado va a estar desde las 13:00 h., preparando ‘Paella x Valencia’, en la Plaza de la Paloma, y todos los beneficios, será donados a Cáritas.

Hablaba antes de la solidaridad de cocineros como Ricard Camarena, Begoña Rodrigo o Quique Dacosta, a los cuales no hay que perderles la pista porque están llevando a cabo la iniciativa Desde Valencia para Valencia (www.desdevalenciaparavalencia.com), organizando un evento global simultáneo para el 13 de diciembre, en el que participarán algunos de los más grandes chefs del mundo, como son René Redzepi, Massimo Botura, Joan Roca, Alex Atala, Pepe Solla o Ángel León. Una unión sin precedentes que pretende recaudar fondos a través de una serie de cenas benéficas en diferentes ciudades de España y del mundo, para ayudar a recuperar las zonas devastadas. Camarena afirmó el otro día en la presentación que: “queremos que el 13 de diciembre sea un día histórico, un símbolo de esperanza y de solidaridad, no solo para nuestra comunidad, sino para todos los que creen en el poder de la unión y la ayuda mutua”. Así que no hay que perder de vista esta iniciativa, para saber dónde poder acudir en Madrid.

Y termino por una iniciativa que me enorgullece y que es a nivel personal, fuera del ámbito gastronómico, porque tengo que ensalzar la valentía de dos muchachitas muy muy queridas para mi como son Eva y Lucía Arriba Cores, de 24 y 19 años, que junto a su madre Sara, han alquilado un camión y se van a ir el próximo miércoles 13 a llevarlo cargado de productos de cura, limpieza, higiene personal y equipos EPIS al instituto hermano del centro donde ellas estudian en Madrid, el Instituto Claudio Galeno de Valencia, donde profesores y alumnos se están encargando de repartir donaciones casa por casa. Para quienes quieran colaborar en llenar ese camión, van a estar recogiendo estos productos el próximo domingo en Cercis Arte Vegetal, en la calle Moreruela, 16. ¡Enhorabuena por vuestra valentía, chicas!