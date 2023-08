Ni mensajes satánicos ni un homenaje a Maradona: 'Aserejé' se basó en el primer rap de la historia

En el verano del 2002 no había dudas sobre la canción del verano. 'Aserejé' arrasaba allí donde se escuchaba. Y este verano, 21 años después, si ha vuelto el Grand Prix, ¿cómo no iba a volver el Aserejé? Pues claro que sí. Esta canción se está volviendo a hacer viral por TikTok donde los más jóvenes, aquellos que no bailaban el tema en su día, se graban ahora vídeos repitiendo su famosa coreografía.

Esta canción la cantaban y bailaban Las Ketchup, el trío compuesto por las hermanas Pilar, Lola y Lucía Muñoz, hijas del guitarrista Juan Muñoz alias 'El Tomate'.

En el verano de 2002 dieron el salto a la fama con esta canción cuyo estribillo es un poco complicada de entender. Después de vender más de ocho millones de copias y ser número uno en más de 20 países, surgieron algunas teorías sobre el significado de la letra. Algunas muy locas.

Por ejemplo, en México, algunos religiosos aseguraban que la canción tenía un mensaje satánico y que 'Aserejé' invitaba a la gente literalmente "a ser hereje".

Ahora, una última teoría dice que está dedicada a Diego Armando Maradona. En Argentina hay mucha gente convencida de que el protagonista de la canción, que es verdad que se llama Diego, es en realidad la estrella de fútbol y que la letra se refiere a su estilo de vida fiestero.

El caso es que nada tiene que ver con rituales satánicos ni con Maradona. El autor de la canción, el productor Manuel Ruiz, conocido como Queco, ha explicado que el estribillo no es más que un homenaje al estribillo de otra canción, a la que se considera como el primer rap de la historia.

'Rappers Delight' fue publicado en 1979 por The Sugarhill Gang, un trío estadounidense de hip-hop. Aunque no es la primera canción en incluir rapeos, sí fue la que popularizó el hip-hop por todo Estados Unidos y luego, por el mundo.

Lo que ocurrió es que el autor de 'Aserejé' quiso españolizar la canción en inglés y le salió eso: "Aserejé dejá dejé, dejebe tu dejebere…"

Igual que otras como ‘Saturday Night’ o ‘La Macarena’, tiene todos los elementos necesarios para seguir siendo un hit: es sencilla, pegadiza y además, va acompañada de un baile muy simple.