Martínez-Almeida: "Sorprende la diferencia de criterio entre los delegados del Gobierno en relación con el 8M"

Con motivo de la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo en la ciudad de Madrid, hablamos con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, para comentar la decisión de la delegación del Gobierno.

Martínez-Almeida contradice las palabras de la ministra Calvo diciendo que en Madrid existe el mismo riesgo de contagio que en cualquier otra comunidad autónoma y critica que se criminalice a la ciudad como un foco de contagios. Además, señala que le parece sorprendente "que los delegados del Gobierno tengan criterios tan dispares" sobre la celebración de las manifestaciones y apoya la decisión "con sentido común" del responsable del Ejecutivo en Madrid, José Manuel Franco. "El Gobierno lo que tendría que hacer es un esfuerzo de coherencia y los delegados del Gobierno deberían tratar de mantener una postura uniforme", afirma.

"No es un ataque al feminismo"

Por otra parte, niega que esta prohibición sea un "ataque al feminismo", como señaló la ministra de Igualdad, Irene Montero, e insiste en que no es más que "una defensa, en este caso, de las mujeres" y que en la situación que nos encontramos, "el 8M no tiene que celebrarse como todos los años, como tantas otras cosas no lo han hecho". Incide también en que "nos tenemos que acostumbrar este año a celebrar de manera distinta, lo que no quiere decir que no se pueda conmemorar este día".

Rutas turísticas durante Semana Santa"

Sobre la celebración de la Semana Santa, explica que este año no habrá procesiones tampoco y que las celebraciones litúrgicas seguirán las correspondientes limitaciones de aforo. Sin embargo, comenta que sí se podrá disfrutar de la ciudad y que, por ello, han puesto en marcha rutas turísticas, a las que han llamado 'Madrileñeando', para invitar a los madrileños a descubrir la ciudad.

Respecto a la prohibición de los desplazamientos de estudiantes, dice que se articularán medios para que se puedan quedar en la ciudad de Madrid. "No puede ser que les pidamos que no se desplacen para evitar posibles focos de contagios y, al mismo tiempo, no tengan servicios", explica. También añade que existe un problema con las fiestas ilegales y las multas a jóvenes y señala que "sería mejor mandarles a hospitales y a centros de salud para que vieran lo que está pasando".

Asimismo, recuerda a su compañera Andrea Levy, que "tuvo mucha valentía de contar lo que le pasaba" cuando dio a conocer la enfermedad que sufre y por la que había estado recibiendo continuos insultos en redes, e invita a reflexionar sobre el rasero con el que se trata a mujeres y hombres cuando se dedican a lo mismo. "A veces para las mujeres es mucho más difícil estar en política que para los hombres", asegura.

Reitera que cuando se abran las restricciones, "lo que nunca debe caer en el olvido es lo que hemos pasado" y confirma que, cuando se vuelvan a abrir fronteras,"a diferencia de lo que sucede en otros lugares, donde se está señalando a Madrid, nosotros somos tan generosos que les recibiremos con los brazos abiertos". Explica que esa es la "esencia de Madrid".

Preguntado por su sentido del humor, declara que para él "es fundamental en la vida y muchas veces empieza por saber reírse de uno mismo". Además, concluye diciendo que con una sonrisa se puede llegar a cualquier sitio.