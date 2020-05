Almeida: "Si abriéramos los parques se producirían aglomeraciones"

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid asegura en Más de uno Madrid que "las condiciones por las que se producen las salidas en el estado de alarma son muy restrictas" y que para evitar "desandar lo andado" no contempla la apertura de los parques. Almeida considera que si las zonas verdes y parques de Madrid se abrieran, "se producirían todavía más aglomeraciones".

José Luis Martínez-Almeida, ante la popular iniciativa de que se abran los parques y las zonas de Madrid, responde con claridad: "Creo que si somos capaces de cumplir los horarios y restricciones sí se podrá asumir que los parques y las zonas verdes estén cerradas. Si abriéramos los parques se producirían aglomeraciones".

El alcalde considera que algunas de las estampas de aglomeraciones que se vieron el sábado se produjeron precisamente por no respetar las restricciones en las salidas que fija el estado de alarma. Almeida explica que sí está estudiando peatonalizar algunas zonas.

Sobre la polémica fotografía del cierre de Ifema, el alcalde asevera que "se produjeron escenas que no encajan con la ejemplaridad que pedimos a los madrileños". No obstante, el pabellón 14 de Ifema todavía no está cerrado: "Sigue siendo un albergue para las personas sin hogar, que en principio estarán allí hasta finales de mayo", explica Almeida.

Almeida considera que el Gobierno permanece "insensible su silencio" y critica que priven a los ayuntamientos de utilizar los fondos que tienen congelados. "Es tan sencillo como que nos dejen utilizar nuestro dinero", reivindica. "Privarnos de esos fondos es privar a muchas personas de las ayudas que necesitan", zanja. La previsión del coste de la pandemia en Madrid supera según Almeida los 350 millones de euros.

Además, afirma que los gastos previstos que tiene para Madrid superan a los cien millones de euros. "Pero no sé si tenemos los medios suficientes para producir el desescalamiento", asume Martínez-Almeida. "Los test masivos nos aportarán condiciones de seguridad", reclama el alcalde.

"Los políticos tenemos que aprender de la lección que nos está dando la sociedad", reflexiona el alcalde del Ayuntamiento de Madrid. "Debemos valorar más a la sociedad y no mantenernos tan distantes: el problema de la distancia entre políticos y la sociedad es nuestra", asegura.

