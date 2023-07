Lourdes Reyzábal, fundadora de ‘Raíces’: “Hay veces que es la propia administración la que convierte a los niños que llegan solos a España en personas de no derecho”

Cuando en el año 2000, Lourdes Reyzábal y su madre, Mª Teresa González-Aller, crearon una fundación que daría respuesta a las personas que se encontraban en exclusión social en Madrid, ambas se toparon con una realidad a la que aún nadie daba respuesta. La situación de desamparo que vivían decenas de niños que llegaban solos a nuestro país hizo que la razón de ser de la Fundación Raíces, que acababan de crear, pusiera su foco de atención en ellos.

Desde entonces, son muchos los obstáculos que han tenido que sortear para cumplir su objetivo de garantizarle a estos niños y niñas un futuro mejor. El primero, y uno de los más importantes, reside en la propia administración, que, en ocasiones, vulnera sus derechos a través de desnudos integrales para determinar su edad y si debe o no hacerse cargo de ellos, de repatriaciones en caliente o a costa de albergarlos en lugares inapropiados para su desarrollo. Un intento, asegura la propia Lourdes, de “convertirlos en personas de no derecho para que no sean susceptibles de ser protegidos, respetados, amparados bajo el prisma de concebir a estos niños y niñas como intrusos en la Europa fortaleza”.

Y frente a este mensaje subliminal de rechazo dirigido a los países de origen, la Fundación Raíces actúa justo en el que se quedan solos, a través de proyectos que les ayudan a sortear las trabas que la propia administración les pone. Una de esas iniciativas es Cocina Conciencia, en el que colaboran distintas empresas hosteleras que aceptan acoger en sus equipos a estos jóvenes, dándoles la oportunidad de entrar en el mercado laboral como cualquier otra persona de su edad. Hablamos de chavales que el mismo día de su 18 cumpleaños quedan fuera de la protección del estado, y en el mejor de los casos, con un permiso de residencia temporal. No tienen donde vivir, ni dinero para comer, ni, por supuesto, la posibilidad de aprender ningún oficio porque ni siquiera tienen permiso para trabajar.

Muchos de ellos son restaurantes de aquí en Madrid, como la Tasquita de Enfrente de Juanjo López, el Finlandón, de Pescaderías Coruñesas, el Grupo El Paraguas, DSTAgE, de Diego Guerrero y el Restaurante Ovillo, del chef Javier Muñoz Calero, cuya plantilla está conformada en un 70% por estos jóvenes. Y además de Cocina Conciencia, existe ya Empleo Conciencia financiado con los Fondos Next Generation, que se extiende a otros sectores como el de la jardinería, la construcción, la hotelería o el ocio... que hace que sumen ya 442 contratos de trabajo en más de 200 empresas repartidas por toda España.

Para escuchar la sección completa y los mensajes del cocinero Diego Guerrero, y la joven Fátima, que nos cuentan su experiencia empleando y formándose en Raíces... ¡dale al play!