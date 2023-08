Cuando el partido demócrata de EEUU no entendió nada del 'Born in the USA' de Springsteen

'Born in the USA' es una de las canciones más famosas de Bruce Springsteen y probablemente la más controvertida.

Su historia se remonta a 1984. En Estados Unidos es año electoral, Ronald Reagan buscaba su reelección, y además se estaban celebrando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por lo que el sentimiento patriota estadounidense estaba en lo más alto.

Bruce Springsteen había escrito ya un boceto de una canción sobre los veteranos de la Guerra de Vietnam, pero le faltaba mucho aún para terminarla. En un parón entre giras y conciertos, se puso a trabajar en la letra y en su escritorio se encontró con el guion de una película del director de cine Paul Schrader que todavía no había leído.

El título del guion era 'I was born in the USA' y le gustó tanto que él mismo admite que se la robó para su canción. Luego, eso sí, Springsteen compensó por ese robo fortuito al cineasta regalándole la banda sonora de esa película.

El disco 'Born in the USA' se publicó en junio de 1984 y fue un éxito. A uno de sus múltiples conciertos por toda la geografía estadounidense acudió un asesor del Partido Republicano y, aunque ni siquiera se sabía sus canciones, se quedó alucinando con la reacción de la gente, que estaba totalmente entregada a Bruce.

Entonces, se le ocurrió pedirle al cantante que hiciera campaña a favor del conservador Reagan, para intentar atraer el voto de los jóvenes, y trataron de utilizar su canción en los mítines. Springsteen se negó por completo. Obviamente, no habían entendido nada.

Los conservadores malinterpretaron la letra como si fuese una declaración de orgullo nacional y a favor de la guerra de Vietnam cuando era justamente lo contrario. En la canción, Springsteen critica el famoso sueño americano y denuncia que la clase trabajadora fuese tratada como carne de cañón en la guerra de Vietnam y siempre al servicio de los poderosos.