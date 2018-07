Leyendas aparte sobre la crionización, lo cierto es que el frio, al igual que hace con los alimentos, es capaz de conservar casi todo y nosotros no íbamos a ser menos.

Ese tratamiento antiedad se llama Crioterapia y consiste en pasar frio sin apenas notarlo, aunque dicen que el ultiimo minuto es el mas difícil. Se hace en una criosauna, una cabina como las de rayos UVA vertical donde, para activar los mecanismos regenerativos, se desprende una mezcla de nitrógeno helado y aires vaporizados a temperaturas que oscilan entre -110º C y -190º C. El tiempo de exposición oscila entre 1 y 3 minutos. Lo suficiente para activar el metabolismo y no entrar en hipotermia.

En EEUU hay unas 200 criosaunas pero en España es totalmente nuevo. El showroom de estas cabinas está en Cryosalud, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde además de probar este tratamiento se puede combinar con otros ya que también es un centro de estética.

La terapia tiene efectos por fuera y por dentro. Mejora la circulación sanguínea y se nota en la piel, en el peso, la celulitis, las varices… También tiene beneficios sobre la salud, porque el frio activa las endorfinas y la sensación de bienestar. Mejora la retención de líquidos, el estrés, el insomnio, reactiva las defensas… Pero ojo que no es para todo el mundo.

Está contraindicado para gente con problemas crónicos de corazón, problemas agudos de circulación sanguínea, para gente que haya tenido tumores. Tampoco está indicado para las embarazadas ni para los que tenemos urticaria frigore. Una especie de intolerancia al frio que en mi caso me ha impedido contarte la experiencia en primera persona como es costumbre.



La crioterapia nació en Japón en 1978, da miedo pensar como lo hacía por aquel entonces. Aunque, fuera como fuera, su precursor el doctor Yamaguchi demostró los aspectos curativos de esta terapia que activa el metabolismo haciendo que, entre otras cosas, quemes calorías a toda mecha. Y es que entre las 6 y 8 horas posteriores tu cuerpo consume entre 300 y 1.000 calorías extras.

Para los que si os lo podáis hacer que sepáis que los efectos de la Crioterapia se notan a partir de la quinta sesión, que el tratamiento consta de unas 15 y que los jugadores de la NBA y otros deportistas de élite fueron de los primeros en probarlo. Se metían a mediodía un par de minutos en la criosauna a -180º C y por la tarde rendían como por la mañana. Pero se dieron cuenta de que haciéndolo todos los días el cuerpo acaba acostumbrándose. Así que al mes se lo hacen todos los días, durante 20 y descansan 10. Para el resto de los mortales, lo recomendable es hacérselo un par de veces al año.

