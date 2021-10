La Brújula de Madrid 14/10/2021

En otro día de pleno en la Asamblea, que Más Madrid ha aprovechado para hacer una camiseta con el lema " a mí también me ha insultado Ayuso" pues hemos contado esto, lo de la expansión del calamar por los patios de los colegios (si esto no lo entiende es que no ha visto la serie de la que habla casi todo el mundo) y alguna cosa más. Además en nuestro Gabinete de Curiosidades, Andrea Velasco, nos ha llevado de Pardo Bazán hasta Expiación de Ian Mc Ewan y Mar de Tejeda nos ha presentado a Alex Pallete y a Victoria Gabaldón, madrileños que hacen cosas y muy interesantes....casi tanto como escuchar este podcast si ya te ha picado la curiosidad leyendo esto.