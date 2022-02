La Brújula de Madrid 14/02/2022

No hay movida en el PP que no tenga su eco y amplificación en Madrid. Ayuso ha recordado ese "qué hay de lo mío" y se lo hemos contado en este 14 de febrero, día de San Valentín. También el día internacional de la epilepsia y nos hemos acercado a una enfermedad desconocida gracias a la iniciativa "el partido de nuestra vida". Además Granullaque nos ha llevado por los lugares donde disfrutar de los almendros en flor que en unos días la perderán...así que bajen el podcast y no lo dejen.