"Naturaleza" con Jorge Granullaque

Aves protegidas abatidas por cazadores en la Comunidad de Madrid

No son hechos aislados. Bien lo saben en el Hospital del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, Grefa, en Majadahonda, que atienden a decenas de aves, muchas de ellas especies protegidas, abatidas con armas de caza. En las últimas semanas, han aparecido muertas una cigüeña blanca, en Torres de la Alameda, y un busardo ratonero, en Navalcarnero. En Villarejo de Salvanés apareció un búho real, que se recupera de las heridas, pero que no podrá ser reintegrado en la fauna salvaje, como consecuencia de las secuelas provocadas por los 40 perdigones que atravesaron su cuerpo. No son hechos aislados.