Isabel Díaz Ayuso cree que la lucha por el poder lleva a Pedro Sánchez a abrazar "al diablo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha criticado este viernes que el Gobierno central se haya apoyado en Bildu y no en el PP para sacar adelante el decreto para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y ha considerado que la lucha por el poder le hace a Pedro Sánchez "abrazarse al mismo diablo".

"Hoy España tiene un Gobierno que pacta decididamente con el brazo político de ETA y prefiere tener estos socios que al principal partido de la oposición, que es el que le va a sustituir en la Moncloa", ha dicho la presidenta madrileña en un encuentro con empresarios celebrado en Gijón.

La presidenta autonómica ha denunciado que el de Sánchez es "un Gobierno a la deriva que ni tiene ni la decencia de explicar cómo se puede pactar con ETA absolutamente nada".

También ha criticado la entrada de grupos parlamentarios nacionalistas en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados y ha acusado a su presidenta, Meritxell Batet, de "cambiar las reglas" del poder legislativo para "salvar los muebles del ejecutivo".

El presidente del Gobierno gestiona el poder pero no gestiona España

"El presidente del Gobierno gestiona el poder pero no gestiona España", ha denunciado Díaz-Ayuso, quien ha considerado que el Gobierno "no mide las consecuencias" y "no es capaz de ver que el daño va a ser irreversible".

A su juicio, se trata del "golpe que le quedaba para que este Gobierno sea puesto cuanto antes de patitas en la calle en las urnas".

Preguntada por las críticas que recibe Vox, la presidenta ha indicado que el partido que lidera Santiago Abascal es "el señuelo para tapar todo lo que ocurre".

"Antes lo era Franco pero como ya no cuela, como lo han movido incluso de su tumba y nadie se ha levantado porque los españoles estamos a otras cuestiones, ahora todo se tapa con Vox", ha sostenido la dirigente del PP, quien ha considerado que se debe a que muchos políticos "no tienen nada que proponer" y se dedican a "promover instintos" y "crear odios contra partidos como PP y Vox".

Por otra parte, se ha referido a la polémica surgida a raíz de un tuit publicado en redes sociales denunciando que el Gobierno central quería prohibir el vino en los menús y ha señalado que no va a eliminarlo y que se ratifica en lo dicho.

Díaz Ayuso ha asegurado que está comprometida con el sector de la hostelería, el de los bodegueros y la alimentación española, que "muchas veces está en el punto de mira de muchos políticos que lo cuestionan".