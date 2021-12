La Comunidad de Madrid autorizará las macrofiestas de Nochevieja con planes de contingencia Covid

La Comunidad de Madrid autorizará las macrofiestas para Nochevieja que cuenten con planes de contingencia Covid y otros requisitos de seguridad dado que el ocio nocturno en Madrid no está limitado ni se prevé que lo esté pasadas las fiestas navideñas por las características de la variante ómicron.

Tras visitar un centro de ejecución de medidas judiciales, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha apuntado que de las cinco macrofiestas que han solicitado autorización algunas no podrán celebrarse porque no reúnen los requisitos que se hubieran exigido incluso antes de la pandemia.

En tiempos precovid, la Comunidad de Madrid recibía la solicitud de unas 60 fiestas en diferentes puntos de la región mientras que este año se ha quedado en lo "anecdótico" al reducirse ese número a cinco, de las que cuatro no superarán las 500 personas.

El departamento que dirige Enrique López debe autorizar estos eventos al ser el responsable en lo relativo a la seguridad y a que se cumpla la actividad de lo que se propone en la solicitud. La normativa regional obliga a solicitar autorización para las actividades extraordinarias que se celebran en Halloween, Navidad y Nochevieja, entre otras.

Dos ó tres de estas cinco fiestas puedan celebrarse al cumplir con los requisitos exigidos

Fuentes regionales han precisado que es previsible que dos ó tres de estas cinco fiestas puedan celebrarse al cumplir con los requisitos exigidos para que se garantice la seguridad.

"En Madrid no hay restricciones en cuanto a fiestas, es algo anecdótico cuando en años previos había 60 solicitudes. Algunas no se van a celebrar porque no reúnen los requisitos que se exigirían previos a la pandemia. Estamos hablando de puro anecdótico", ha apuntado el consejero madrileño.

De este modo, ha reseñado que "las fiestas que reúnan planes de contingencia covid y otros requisitos se podrán celebrar", ya que "el ocio nocturno en Madrid no está limitado".

"El modelo de Madrid apuesta por la protección a la salud como los que más, poniendo todos los medios como los que más y por el mantenimiento de la actividad económica y la autoridad sanitaria entiende que la variante Ómicron permite mantener ese equilibrio", ha subrayado.

En este punto, ha reiterado que la Comunidad solicita al Gobierno que rebaje el tiempo de las cuarentenas, que deje de estorbar y que acometa una ley orgánica de pandemias que proteja la salud pública de los españoles.