Ayuso anuncia cambios en el sector del taxi: liberalización de horarios, precio cerrado y digitalización, entre las claves

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha explicado en 'Espejo Público' los cambios que va acometer su Gobierno respecto al sector del taxi y los VTC, ahora que el decreto del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, vence. Según la popular, este decreto "pasaba a las Comunidades Autónomas la mayoría del problema".

Ayuso asegura que lo que la intención del Gobierno regional es modernizar el sector del taxi para hacerlo más competente frente a las VT, por ello, aboga por actualizar el decreto de Ábalos en vez de "dejarlo morir tanto que desaparezcan las VTC". "Yo no quiero eso. Madrid es una región libre donde apuesta por la competencia, apuesta por la tecnología y no somos el Barcelona de Colau que echa para atrás las VTC y no ayuda ni mucho menos a un sector que se bloquea después", espeta.

¿Qué cambiará en el sector del taxi?

Además, la presidenta insiste, en que ella es usuaria del taxi, "soy firme defensora de su servicio, creo que es especial". Por tanto, reconoce que "lo que necesita son ayudas, un enfoque diferente para competir con las VTC. No se trata de que a las VTC les vaya peor, se trata de que al taxi le vaya mucho mejor".

Digitalización

Estas ayudas que proporcionaría la Comunidad de Madrid a los taxistas pasarían por la digitalización del sector, algo que Isabel Díaz Ayuso calcula que ayudaría a recuperar hasta un 43% de la recaudación, "como ya hacen los taxis que ya están acogidos a las plataformas".

Liberalización

Otro de los aspectos sería su liberalización, "para que puedan trabajar las horas que quieran y los días que quieran". Es decir, los 365 días del año, al contrario que con el sistema que tienen ahora, que les obliga a descansar dos días a la semana. "Con unos cálculos que hemos hecho también hemos visto que podrían recaudar más de un 60% añadido a lo que están cobrando, porque ahora tienen muchísimas restricciones de horarios, de días", especifica Ayuso.

Modernización de las flotas

Asimismo, la presidenta también ha hecho hincapié en la necesidad de modernizar las flotas de los taxis, incluso para que cambien su imagen corporativa o se digitalicen.

La presidenta de Madrid ha recodado que se trata de "un sector que ha cumplido siempre con las normas, de gente trabajadora que ha venido de todos los rincones de España a trabajar y mucho. Y ahora han cambiado las normas y por eso hay que ayudarles". Además, incide en que "a parte de que atienen a los mayores de otra manera, el sector del taxi ha sido siempre como algo propio, algo nuestro".

Exámenes para los VTC

Por otro lado, Ayuso confirma que los conductores de VTC deberán empezar a pasar por los mismos exámenes por los que pasan los taxistas, "quiero que la gente que se monte en una VTC esté en manos de una persona que sabe exactamente lo que está haciendo y por dónde".

De esta manera también se pretende controlar el número de VTC, "no pueden seguir proliferando las VTC de manera desmesurada", dice la presidenta.