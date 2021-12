Almeida se pronuncia sobre la celebración de cabalgatas y macrofiestas en Madrid

Uno de los asuntos que están en la duda de los madrileños es saber qué va a pasar con tradiciones navideñas como la cabalgata: "La cabalgata se mantiene en estos momentos. Se va a comenzar a ejecutar la instalación. Estamos estudiando maneras para controlar el aforo para que no se produzcan aglomeraciones aunque es difícil. Si no se pudiera hacer, tendríamos un plan B para que los Reyes no falten a su cita con Madrid".

Y en estos días están planificadas muchas macrofiestas. La decisión final la tomará la Conserjería de Sanidad: "Vamos a seguir escrupulosamente las indicaciones de la Consejería de Sanidad. Entendemos la prevención en relación a las macrofiestas en interiores en las que es muy difícil guardar la distancia de seguridad. Si la Conserjería autoriza las macrofiestas, tendremos dispositivos de la Policía Municipal".

Reducción de aforo en las campanadas

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid y responsable del Área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, anunció este viernes que el aforo en la Puerta del Sol para los días 30 y 31 de diciembre se ha reducido en un 60%, por lo que sólo podrán acceder alrededor de 7.000 personas.

El aforo en 2019 fue de 18.000 personas

Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a los agentes de la Policía Municipal, Samur y Bomberos que trabajarán durante la Nochebuena.

La portavoz municipal recordó que en las uvas de 2019 acudieron a la Puerta del Sol alrededor de 18.000 personas.

Datos de Madrid

La Comunidad de Madrid ha notificado 20.371 casos Covid, 14.234 de ellos en las últimas 24 horas, y once fallecidos en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes con datos a cierre del día anterior. En la jornada de ayer fueron 20.195 casos Covid, 13.334 de ellos de las últimas 24 horas, y nueve fallecidos en los hospitales, mientras que el viernes de la semana precedente se contabilizaron 7.358. La incidencia acumulada ha subido a 1.573 casos una subida de 289 puntos respecto a ayer.