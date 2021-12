Almeida, crítico con Vox por los presupuestos: "Ortega Smith piensa más en su partido que en los madrileños"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida sigue en su proceso de recuperación del coronavirus. En los micrófonos de Más de Uno Madrid confiesa como se encuentra: "Recuperándome poco a poco. El bicho es puñetero. El tema físico bueno, e tema mental es lo importante. Ha dado guerra, fiebre alta, tos, malestar, me cuesta dormir pero no hay que bajar la guardia ni desanimarse. Espero que la semana que viene vuelva a dar guerra".

"Cuesta bajar la guardia. Te sientes impotente de estar en casa pese a estar conectado pero es innegable que no estás al cien por cien", añade.

La negociación de los presupuestos

Desde casa sigue trabajando en los presupuestos de Madrid. Se muestra muy crítico con la actitud de Vox hacia los mismos: "Al margen de las diferencias políticas, las relaciones en el Ayuntamiento son mejores de lo que parecen. Sí que hay discrepancias en los presupuestos pero las relaciones se siguen manteniendo. El grupo mixto entiende que hay que sentarse para aprobar las cuentas, el resto de grupos municipales ha decidido apartarse del espíritu de acuerdos de la Villa. Hago especial mención a Vox. Ortega-Smith ha priorizado los intereses de Vox respecto al de los madrileños. Vox en tres presupuestos ha votado, abstención, a favor y en contra. Es difícil de entender".

En su felicitación navideño en la cuenta oficial del Ayuntamiento ha obviado cualquier mención de Ciudadanos. Señala que ha sido un error: "Ha sido un error. No he podido grabar el vídeo habitual y mi equipo ha decidido otro formato. Se ha colgado en la cuenta del Ayuntamiento y se lo hemos explicado a Villacís. Ciudadanos es una parte fundamental de este Gobierno".

¿Habrá cabalgatas?

Otro de los asuntos que están en la duda de los madrileños es saber qué va a pasar con tradiciones navideñas como la cabalgata: "La cabalgata se mantiene en estos momentos. Se va a comenzar a ejecutar la instalación. Estamos estudiando maneras para controlar el aforo para que no se produzcan aglomeraciones aunque es difícil. Si no se pudiera hacer, tendríamos un plan B para que los Reyes no falten a su cita con Madrid".

Y en estos días están planificadas muchas macrofiestas. La decisión final la tomará la Conserjería de Sanidad: "Vamos a seguir escrupulosamente las indicaciones de la Consejería de Sanidad. Entendemos la prevención en relación a las macrofiestas en interiores en las que es muy difícil guardar la distancia de seguridad. Si la Conserjería autoriza las macrofiestas, tendremos dispositivos de la Policía Municipal".

¿Cómo va a pasar la Nochebuena?

Un año raro que termina para él de forma rara, con su primera Nochebuena solo: "No hubiera imaginado pasar la Nochebuena solo. Soy el más pequeño de mis hermanos, así que imagina las noches que hemos pasado con seis hermanos. Era la noche más especial del año. La pasaré solo pero tendré el cariño de mi familia como toda la vida y recordando momentos preciosos de mi vida con Nochebuenas con mis padres y hermanos".

Y esto es lo que le pide al nuevo año: "En 2022 espero que venzamos definitivamente la pandemia o que podamos convivir con ella. Y que podamos recuperarnos económicamente. Los indicadores no son buenos y afectan a las personas más vulnerables. No podemos dejar a nadie atrás".