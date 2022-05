Noticias Alcalá de Henares matinal 13/05/2022

El Ayuntamiento de Alcalá ha procedido al cierre de los accesos al paseo fluvial del Henares desde la zona de Afligidos al Val para poder acometer las obras de adecuación del entorno del río. La escuela ciclista Rodríguez Magro organizará su I Carrera Quijote Ciudad de Alcalá de Henares este domingo. Hasta el 10 de junio, los alcalaínos pueden aportar sugerencias a la nueva Ordenanza municipal de movilidad sostenible. Alcalá de Henares es una de las ciudades españolas donde la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República tiene previsto efectuar una consulta sobre el modelo de Estado. La iniciativa no cuenta con el visto bueno del Partido Popular alcalaíno que considera que supone un ataque a la monarquía y que no estaría amparada por la legalidad. Vandalizan el zócalo inferior del Colegio Mayor de San Ildefonso, el autor de la pintada se enfrenta a un posible delito contra el patrimonio histórico. Regresan las fiestas de San Isidro a la ciudad complutense con un programa cargado de actividades donde no faltarán las tradicionales rosquillas ni la procesión del Santo el domingo.