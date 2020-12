Más de uno Alcalá 30/12/2020

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, responde a los vecinos del barrio de Nueva Alcalá preocupados por los olores procedentes del vertedero situado en los cerros. Nos confirma que ya no se deposita basura en esta instalación y que los olores son resultado del proceso de sellado, puesto que hay que dejar salidas para que los gases que se generan no provoquen ningún accidente. Considera, además, que los vecinos pueden estar tranquilos porque las autoridades competentes han certificado que no hay delito ambiental ninguno. La Navidad es una época tradicionalmente marcada por las compras pero en un año tan atípico como éste, queremos conocer cómo se está desarrollando la campaña navideña en la comarca y contactamos con la Asociación de Comerciantes del Henares. Su presidente, Miguel Ángel Fuentes, nos confirma que se ha producido cambios en los hábitos de compra de la gente y que el aumento de las compras online ha provocado la aceleración del proceso de digitalización del sector. Aunque las perspectivas no son muy buenas, esperan que la campaña remonte estos días previos a la llegada de los Reyes Magos. Cruz Roja hace balance de este 2020 en el que han mantenido su labor de ayuda y apoyo a los habitantes de la comarca que lo han necesitado. Paula Martínez, técnico de Cruz Roja Corredor del Henares, quiere destacar la labor imprescindible de los voluntarios en un año en el que han sumado 194 nuevas incorporaciones. Todo listo ya en la antigua fábrica de Gal en Alcalá de Henares para abrir las puertas el próximo día 2 de enero de la Fábrica de los Juguetes, un espacio donde los más pequeños podrán ver cómo se preparan los regalos que han pedido en sus cartas a los Reyes Magos. María Aranguren, concejala de Cultura y Turismo, nos hace de guía por este túnel de luz de 12 metros, donde los visitantes disfrutarán con la presencia de duendes, artesanos y compañías de teatro que amenizarán el recorrido. Nos desplazamos al Museo Arqueológico Regional para conocer su nueva exposición, “La maqbara de Mayrit: la muerte en el Madrid islámico”. Con Elena Carrión, jefa de Colecciones del MAR, nos acercamos al origen de Madrid, su fundación árabe y al mundo funerario gracias a una pieza excepcional adquirida por el museo que todavía no había sido expuesta, un epígrafe árabe funerario de principios del siglo X localizado en el centro histórico de la capital. Ya está terminado el nuevo mural del artista alcalaíno Manu Cardiel, ubicado en la Plaza Andrés Manuel del Río del distrito II. Dedicamos los últimos minutos del programa a conocer los detalles y la inspiración de este proyecto que se inició en el mes de marzo y que la pandemia hizo que no se pudiera retomar hasta el pasado mes de noviembre.