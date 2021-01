Más de uno Alcalá 29/01/2021

Ante el anuncio de la Comunidad de Madrid del cierre el próximo lunes de las 11 zonas básicas de salud de Alcalá de Henares, contactamos con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para tener sus primeras impresiones. Su portavoz, Andrés Medina, considera que las restricciones tenían que haber llegado antes y así el Hospital Príncipe de Asturias estaría en mejor situación. El pleno del ayuntamiento de Pozuelo del Rey ha resuelto mediante votación no adherirse al Programa de Inversión Regional y la alcaldesa del municipio ha decidido mandar una carta a sus vecinos para explicarles la situación. María Alarcón explica lo que les supondrá no contar con el millón de euros del PIR y nos avanza que intentará no perder esa inversión. IU Alcalá muestra su preocupación ante el deterioro de las instalaciones del CIMPA y David Cobo nos expone que han propuesto al consistorio complutense que solicite subvenciones regionales para poder realizar las obras de mejora que necesita. El ayuntamiento de Alcalá se ha puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública ante las dudas que surgen sobre cómo se debe realizar la restricción de movilidad en el municipio. Javier Rodríguez Palacios piden a la Comunidad de Madrid que aclare si el confinamiento debe hacerse en cada una de las 11 zonas básicas de salud o es un cierre perimetral del conjunto del municipio. Viajamos a Galicia para charlar con Luis Abelleira y Miguel Pazos, profesor y alumno del Centro Público Integrado de Formación Profesional As Mercedes. El Ejército del Aire les donó un Falcon de 13 toneladas de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y nos cuentan las peripecias del proceso de desmontaje y traslado hasta el centro de formación situado en Lugo. Como todos los viernes, terminamos con las recomendaciones de nuestra agenda cultural y los versos de Ciri, hoy con “Semana tras semana” quiere rendir homenaje a todos los municipios de la comarca.