Más de uno Alcalá 23/11/2021

Las cineastas Mabel Lozano e Isabel de Ocampo y la entidad APRAMP recibirán esta tarde, en el Paraninfo dela Universidad de Alcalá, los Premios Francisca de Pedraza en su V edición. Una entrega de galardones que se produce previa a la celebración este 25 de noviembre del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares presenta hoy el programa de actividades diseñado para esta conmemoración, que comienzan hoy con la colocación de una pancarta en el balcón de la casa consistorial alcalaína. Villalbilla acoge una concentración este mediodía en recuerdo del operario fallecido en accidente laboral la semana pasada. A las puertas del ayuntamiento, CCOO del Henares reclamará más medidas preventivas para evitar nuevas muertes en el trabajo. AEDHE celebra hoy sus elecciones para elegir la quien ocupará la Presidencia, Vicepresidencias y Vocalías de Comité Ejecutivo de la asociación. Tras más de 20 años al frente de la patronal del Henares, Jesús Martín no opta a la reelección. Los candidatos para ocupar su puesto durante los próximos 4 años son Laly Escudero Ossorio y Antonio Gómez Bancalero. Transcurrido 23 años desde que Alcalá de Henares fuera declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad prepara la conmemoración de dicha efeméride con una veintena de actos programados entre el 26 de este mes y el 13 de diciembre. Entre los retos pendientes a nivel patrimonial, desde el ayuntamiento complutense destacan la rehabilitación de la Huerta del Obispo y las ruinas del Palacio Arzobispal, la intervención urbana en el antiguo acuartelamiento del Príncipe y la apertura de Sementales. El eje comercial formado por las calles Ángel y Talamanca en Alcalá de Henares no tendrá su habitual acompañamiento musical durante la campaña navideña al no contar con la autorización municipal pertinente.