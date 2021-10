Más de uno Alcalá 20/10/2021

La edición 2021 del Don Juan en Alcalá no contará con representaciones multitudinarias en la Huerta del Obispo pero sí con teatro, encuentros con actores y directores, visitas guiadas teatralizadas y 3 escenas seleccionadas que se podrán disfrutar en el Quiosco de la Plaza de Cervantes: La cena, La apuesta y La Quinta de Don Juan. Los últimos datos confirman un riesgo bajo de contagio por coronavirus en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Villalbilla. Meco y Torres de la Alameda confirman una incidencia acumulada de 13 puntos y Camarma de Esteruelas no reporta ningún caso en los últimos 14 días. Destaca el repunte en la propagación del virus entre las localidades del arco sureste de la comarca como Valverde de Alcalá, Pozuelo del Rey o Campo Real. La Consejería de Sanidad reconoce que Coslada es el gran municipio regional con más casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid inicia el 25 de octubre la campaña de vacunación contra la gripe, dando preferencia a los mayores de 70 años. Durante las dos primeras semanas, a este grupo de población se le inoculará en el mismo acto la tercera dosis frente al COVID-19 si así lo desean y siempre que hayan transcurrido seis meses desde la administración de la pauta completa. El Juzgado de Instrucción Nº5 de Alcalá de Henares ha dictaminado la puesta en libertad, pendiente de juicio, del detenido por presuntos abusos sexuales a una decena de niños en Valdeavero tras pasar casi un año en Alcalá-Meco. El frutero de la localidad, conocido como “El Toba”, deberá personarse todos los lunes en el juzgado y no podrá acercarse a menos de 500 metros de los niños. Miguel Ángel Lezcano, actual portavoz de Ciudadanos Alcalá y secretario de Organización en la Comunidad de Madrid recibirá la Cruz de la Dignidad que entregará la Asociación de Víctimas del Terrorismo durante la celebración de su 40º congreso el 30 de noviembre en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid.