Más de uno Alcalá 18/03/2021

Las clases quedan suspendidas el próximo 4 de mayo en todos los niveles por orden del gobierno regional que establece ese día como no lectivo. Enrique Ossorio, consejero de Educación y Juventud, confirma que el Real Decreto 605/1999 estable como inhábil el día que haya jornada electoral y no caiga en festivo. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Alcalá reclama la búsqueda de espacios alternativos para que la jornada electoral no suponga la suspensión de las clases. Piden protección para el curso académico y para los escolares, ya que los centros educativos que sean colegios electorales pueden dejar de ser espacios seguros tras el paso de toda la ciudadanía que ejerza su derecho a voto allí. A lo largo de la mañana, la Comunidad de Madrid presentarán las medidas preventivas en materia de Salud Pública previstas para la jornada electoral del 4 de mayo. El Ayuntamiento de Alcalá prepara una ordenanza municipal que ponga coto al intrusismo provocado con la llegada de los vehículos VTC en el sector mediante inspecciones periódicas y solicitará a la Comunidad de Madrid la constitución de una mesa para abordar las necesidades de los trabajadores del taxi. El gobierno complutense ha revalidado en el pleno su compromiso de apoyo al sector del taxi con el anuncio de concesión de ayudas directas. En Alcalá de Henares, el Partido Popular, Unidas Podemos-UI y VOX han expuesto su desacuerdo con el tono de algunas intervenciones de la bancada del gobierno y solicitan que el respeto impere en las relaciones institucionales. Desde el grupo socialista consideran que la portavoz de los populares se ha negado a responder preguntas como el origen de su contratación en el ayuntamiento y la nota, méritos y temario que facilitaron el acceso al empleo público y que ese es un ejercicio de transparencia al que debe someterse todo integrante de la corporación local.