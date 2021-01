Más de uno Alcalá 18/01/2021

Ante los problemas de accesibilidad a muchos de los centros educativos de la región, la Comunidad de Madrid ha decidido aplazar el retorno a las aulas hasta el miércoles. Desde la Dirección de Área Territorial Madrid Este de Educación se asegura que los casi 500 centros de esta zona no han sufrido daños estructurales y, en Alcalá de Henares, la concejalía de Educación ha supervisado también tanto los accesos como las instalaciones de agua y calefacción de los edificios. El alcalde complutense no comparte la decisión del gobierno regional de retrasar el inicio de las clases mientras que los populares alcalaínos consideran que es mejor ser prudentes porque sigue habiendo problemas de movilidad, tanto para personas como para vehículos, en la ciudad. La Universidad Alcalá sí reabre sus edificios y recupera la actividad presencial gracias a los servicios de mantenimiento y jardinería que han trabajado durante toda la semana aunque se pide acceder a los diferentes campus a través del transporte público. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid se pide a los madrileños que no usen los vehículos privados para sus desplazamientos y solicita a los ayuntamientos que liberen de hielo las alcantarillas e imbornales ante la previsión de lluvias para este martes y miércoles. Alcalá de Henares ya ha restablecido la circulación de todas las rutas de autobús urbano de la ciudad, con lo que deja de prestar servicio la línea especial habilitada para conectar la estación de La Garena y el Hospital Príncipe de Asturias a través de Vía Complutense. Desde hoy, la Comunidad de Madrid cuenta con 47 zonas básicas de salud y 19 localidades afectadas por restricciones de movilidad provocadas por la alta incidencia de casos Covid-19, en la zona este se ven afectados por estas limitaciones municipios como San Fernando de Henares, Campo Real, Velilla o Fuente el Saz. El toque de queda se adelanta para todos a las 11 de la noche y las reuniones quedan limitadas sólo a los convivientes.