Más de uno Alcalá 16/12/2021

La modificación de las líneas 2, 5 y 11 de autobuses de Alcalá de Henares es efectiva desde hoy y eso nos lleva a contactar con el Comité de Empresa de Alcalá Bus, que hace un mes movilizaba a los trabajadores ante su situación laboral. Juan Carlos Sáez es su presidente y nos confirma que siguen negociando mejoras que afectan al personal y al servicio que se presta, como refuerzos en las horas punta. Nos preguntamos si el Hospital Universitario Príncipe de Asturias está notando un aumento del número de ingresos por Covid-19 derivado de esta 6ª ola. Desde el sindicato SATSE nos confirman que la ocupación tanto en las plantas Covid como en las UCI sucias es del 50% pero la hospitalización no es tan grave como en olas anteriores. Con Miguel Recio hablamos también del estado de las instalaciones del centro hospitalario tras el desprendimiento de falsos techos en algunas zonas. Nos desplazamos hasta la antigua factoría Gal para acudir a la presentación de lo que puede considerarse el germen del Museo de la Moto en Alcalá de Henares. Fernando de Portugal, organizador y comisario de la exposición, nos invita a visitar la muestra que cuenta con auténticas joyas del motociclismo español y Luis Lozano nos describe algunas de las piezas expuestas que pertenecen a la colección de la que es propietario junto a su hermano. El proyecto cuenta con el apoyo del ayuntamiento complutense y la edil de Cultura, María Aranguren, incide en la afición por el motociclismo en la ciudad y en toda la comarca. En nuestro espacio “Alcalá es Universidad” charlamos con Antonio Poveda, profesor del departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá y responsable de la dirección científica del I Curso de Cultura Monástica. El encuentro buscaba profundizar en la cultura monástica de la época tardoantigua y altomedieval y conocer las investigaciones en yacimientos asociados a importantes centros monásticos. Las reacciones al pacto de gobierno alcanzado por PSOE y Ciudadanos en Alcalá de Henares no se hacen esperar y recogemos las primeras valoraciones de la Asociación de Vecinos El Val. José Luis Palomar es uno de sus miembros y nos traslada que consideran que el gobierno de coalición no era necesario porque ambas formaciones ya trabajaban de manera conjunta y la incorporación de los concejales de Ciudadanos solo encarece el coste de gestión política del ayuntamiento complutense.