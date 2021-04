Más de uno Alcalá 13/04/2021

El consejero de Sanidad confirma que el Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, el de Torrejón de Ardoz y el del Henares en Coslada se suman a la estrategia regional de vacunación, centrándose en personas consideradas de muy alto riesgo. Enrique Ruiz Escudero expuso ayer en la ciudad complutense que la imposibilidad de establecer un circuito diferenciado entre pacientes covid y no covid impide la apertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria en Luis Vives aunque se prevé que las urgencias regresarán de forma progresiva a la atención primaria. Lo que no entra en los planes de la consejería es la apertura de un hospital de media y larga estancia en el antiguo centro de especialidades de Virgen del Val. El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, avanza en su visita a la ciudad complutense que la ausencia este año de la tradicional entrega del Premio Cervantes debido a los problemas de salud de Francisco Brines no impedirá que Alcalá viva de manera especial el día del libro. Los Parques de Bomberos de la región hacen balance de sus intervenciones durante 2020, siendo el de Alcalá de Henares el que más salida efectuó. Destaca, respecto al año anterior, el descenso de los siniestros más de un 6,5% y las intervenciones por incendio, que caen casi en un 18%. Unidas Podemos- IU Alcalá solicita la elaboración de un censo de edificios con amianto en sus estructuras y la redacción de un calendario para su retirada controlada.