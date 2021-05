Más de uno Alcalá 06/05/2021

Desde el Partido Popular en Torrejón de Ardoz, consideran que los resultados obtenidos por Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea de Madrid le permitirán gobernar sin presiones ni ataduras generadas por otros partidos políticos. Los escaños conseguidos por la candidatura de los populares garantiza la presencia de su portavoz en Alcalá de Henares, Judith Piquet, en la Asamblea. La alcalaína compaginará su labor en el ayuntamiento complutense con su nueva responsabilidad regional. También obtiene acta de diputado regional el socialista Fernando Fernández Lara, quien permanecerá en la asamblea al menos otros dos años más. El secretario general del PSOE y alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, interpreta los resultados electorales como un mandato de los ciudadanos para el entendimiento entre las formaciones políticas. Más Madrid logra más del 15% de los votos en la ciudad complutense. La alcalaína, María Elena Vaquero, agradece la confianza a sus votantes y asume la responsabilidad de hacer una oposición digna. Vox repunta algo más de medio punto en el territorio alcalaíno y roza el 10% de los votos emitidos. Contará con un diputado más en la asamblea. El portavoz municipal complutense, Javier Moreno de Miguel, considera que han cumplido sus objetivos al evitar un gobierno de izquierdas. Sube un punto Unidas Podemos en Alcalá sube un punto respecto a 2019 aunque su portavoz, David Cobo, reconoce que el resultado no es el esperado, no han cumplido sus objetivos. Sin representación en la Asamblea se queda Ciudadanos, formación que pierde más de 14.000 votos en Alcalá y más de 7.000 en Torrejón. Según su coordinador en la zona Este, Miguel Ángel Lezcano, los mensajes polarizados de la cita electoral no han dejado espacio a una posición de centro. ADIF anuncia inversiones en la línea Madrid-Alcalá-Guadalajara para la sustitución de catenarias y anclajes de cableado entre Atocha y Coslada. Un presupuesto que supera los 800.000 euros para una renovación que afectará a las líneas C2, la C7 y la C8 y que se realizará durante las noches para no alterar al servicio ferroviario. Desciende el paro en la Comunidad de Madrid y también en municipios de la comarca del Henares como Coslada, San Fernando de Henares, Meco, Camarma y Torres de la Alameda. Alcalá de Henares logra bajar de la barrera psicológica de 15.000 desempleados, una tendencia que no sigue la localidad vecina de Torrejón. Allí, 89 vecinos se suman a la búsqueda activa de un puesto de trabajo. El desempleo también asciende en Campo Real, Loeches y Daganzo de Arriba.