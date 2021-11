Más de uno Alcalá 04/11/2021

El IES Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares requerirá de, al menos, dos fases más para ver terminada su obra. La dotación presupuestaria actual cubrirá la construcción del gimnasio pero no el resto de aulas y servicios. Desde el AMPA no esperaban la noticia ni el cambio del proyecto que supone la ampliación del centro de línea 4 a 5. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Alcalá de Henares se muestran decepcionados ya que la falta de plazos y presupuesto deja en el aire la finalización del centro educativo. Según la FAPA, si el número de aulas disponibles no crece, para el curso 2022-2023 se necesitarán de nuevo módulos prefabricados para acoger a los alumnos del IES Francisca de Pedraza. El alcalde complutense, Javier Rodríguez, ve contraproducente el desdoblamiento de la M119 y defiende la creación de una calle de trazado urbano más permeable al transito peatonal y capaz de integrar a los barrios de El Olivar y Las Sedas con el de Espartales. Desciende el número de inscritos en los servicios públicos de empleo en Alcalá de Henares un 3,77% en el último mes, situando el número de desempleados por debajo de 13.900. Javier Rodríguez Palacios considera que la evolución podría ser más positiva si la Comunidad de Madrid contara con el plan industrial demandado desde la comarca del Henares. El paro baja también en torrejón de Ardoz, Meco, Villabilla, Torres de la Alameda, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba y Nuevo Baztán. En la comarca solo sube el desempleo en el último mes en Corpa y Pozuelo del Rey. En su visita a Alcalá de Henares, el diputado autonómico socialista Juan Lobato, ha reclamado la redacción de unos nuevos presupuestos regionales que contengan planes concretos de apoyo al tejido empresarial y productivo de la comarca del Henares. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M entrega hoy en Alcalá de Henares sus premios por la memoria y el trabajo de concienciación y prevención de posiciones radicales al periodista Antonio Pampliega Rodríguez, al Real Instituto Elcano y a tres de sus socios (José Sánchez Martín, José Antonio Garrido López y Ángel Oña del Val).