Más de uno Alcalá 04/05/2021

Desde la Comunidad de Madrid se confirma que el derecho a voto se podrá ejercer en entornos seguros desde el punto de vista sanitario. El protocolo establece espacios de aislamiento para personas que, encontrándose en los centros de votación, presentaran o desarrollaran síntomas compatibles con el coronavirus. Unas medidas que incluyen 55.000 litros de hidrogel, bandejas para depositar documentación y evitar el contacto, mascarillas a disposición de integrantes de mesa y de votantes y franjas horarias de votación preferente para discapacitados o mayores de 65 años. Aquellos madrileños que están en cuarentena preventiva o son positivos de COVID pero no están hospitalizados podrán votar a última hora, antes del cierre de los centros de votación a las 20 horas. Villalbilla es uno de los municipios que no ha dispuesto los colegios como centros de votación. Los votantes tendrán que acudir a los espacios culturales, polivalentes o deportivos habilitados a tal efecto que están repartidos por todos los núcleos residenciales. En Camarma de Esteruelas, el lugar escogido ha sido el polideportivo municipal. Los colegios de la Comunidad de Madrid que sí son centro de votación serán desinfectados antes de recibir mañana a los alumnos. En una jornada considerada como no lectiva en los centros educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá pone en marcha su programa “Abierto para jugar” en 3 colegios. Los trabajadores disponen por ley de un permiso retribuido de hasta 4 horas para poder ir a votar si su jornada coincide mayoritariamente con el horario de apertura de centros de votación. Para ello, deberán certificar que han empleado ese tiempo para ejercer su derecho. La dirección de recursos humanos de PEMSA en Alcalá de Henares afirma que la jornada de paro de la semana pasada tuvo un seguimiento entre los trabajadores del 35%, mientras que la cifra computada por CC.OO fue del 85%.