Más de uno Alcalá 03/12/2020

Los alcalaínos llevan ya unos meses viendo circular por la ciudad las bicicletas y patinetes eléctricos de ECO BLU. Ángel Baigorri es el CEO de la empresa de estos vehículos de movilidad personal y nos habla de la buena acogida que está teniendo el servicio, que cuenta ya con más de 10.000 usuarios. También nos confirma una reunión con el consistorio complutense para atajar el problema de vandalismo que están sufriendo sus bicicletas. Hoy se celebra el Día Internacional de las personas con Habilidades Extraordinarias y la Universidad de Alcalá se quiere sumar a esta conmemoración con un evento muy especial en la Facultad de Medicina. Juan Carlos Perea será el presentador de la mesa redonda sobre la inclusión de personas con diversidad funcional en la ley pero también nos habla sobre la proyección del documental “7 lagos, 7 vidas” y de otras actividades que cuentan con la participación de personas de diferentes ámbitos de la sociedad. En nuestra sección “Alcalá es Universidad” nos desplazamos hasta Tenerife porque allí se está realizando una campaña de campo para chequear el sensor meteorológico MEDA. Charlamos con Miguel Ramos, catedrático de Física Aplicada para conocer más sobre esta aportación de la Universidad de Alcalá a la misión NASA Mars-2020, que espera tocar superficie marciana en febrero del año próximo. La Asociación Complutense de Belenistas ha presentado ya las bases para la 37ª edición del concurso de belenes de Alcalá. En esta ocasión, el jurado no podrá visitar in situ las creaciones así que los participantes tendrán que enviar una fotografía o vídeo a la asociación para que puedan valorarlo. Ángel García Canalda, su presidente, nos da todos los detalles de esta edición marcada también por los protocolos sanitarios a la hora de realizar la entrega de premios, que será el 27 de diciembre en la Concejalía de Cultura. Con la grata compañía de Fernando Barbero nos ponemos “En ruta” por la orilla del río Henares. Una propuesta que nos lleva por un recorrido fácil y cercano para no incumplir las restricciones de movilidad durante este puente de la Constitución.