Más de uno Alcalá 02/03/2021

El Ayuntamiento de Alcalá ha aprobado el concurso público en el que licitará las bancas ahora cerradas en el Mercado Municipal de Abastos y supondrá la puesta en marcha de un “Gastromercado” en dicho espacio. Esta iniciativa busca revitalizar los negocios actuales y añadir valor para el turismo, el ocio y la cultura. Unidas Podemos-IU Alcalá se muestra en contra de la reorganización del mapa educativo planteada por la Dirección Territorial Madrid Este de Educación para el próximo curso escolar en la ciudad complutense al no haber sido consensuada con toda la comunidad educativa y afectar en exclusiva a la escuela pública. Regidores socialista en la comarca del Henares están citados hoy en la sede del PSOE alcalaíno para exigir el cese de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, días antes del debate en la Asamblea de Madrid de la Proposición No de Ley para el cese de Dolores Rubio. Un comedero artificial ubicado en el recinto del vaso del clausurado vertedero de Alcalá de Henares es lo que se ha planteado para compensar la pérdida de la principal fuente de alimentación para la población de cigüeña blanca de la ciudad complutense. Se pondrá en funcionamiento en 2 o 3 semanas y los ejemplares serán seguidos mediante GPS para analizar su adaptación o no al nuevo comedero. La Comunidad de Madrid plantea la Plaza de Toros o el interior de la Parroquia de la Asunción de Torres de la Alameda como espacios donde desarrollar su actividad cultural y las calles y paisajes de la localidad se incorporan a la lista de posibles localizaciones cinematográficas de la oficina de rodajes de la Comunidad. David Arriaga, Jefe de Protección Civil de Alcalá de Henares, recibirá este viernes la Medalla al Mérito de la Protección Civil. Con este reconocimiento se ha querido dejar constancia de los servicios prestados para el Estado y la constancia en su desempeño. Vanessa Espín, con “Un animal en mi almohada”, se alza con el primer premio del XXIII Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz.