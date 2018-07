Aguado rechaza apoyar a Gabilondo como presidente: "El turno ahora es del PP"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado , asegura que "no hay ningún escenario abierto a una posible investidura" de Ángel Gabilondo (PSOE-M) como presidente de la Comunidad tras la dimisión de Cristina Cifuentes porque "el turno ahora es del PP".

En una entrevista, Aguado ha insistido en que sea el PP quien plantee un candidato a presidir la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cifuentes después de semanas de polémica por las presuntas irregularidades de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

"Es nuestra apuesta inicial y de ahí no nos vamos a mover salvo que el PP renuncie a presentar ese candidato interino, que no nos consta que lo vaya a hacer", ha manifestado. El portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Ángel Gabilondo, es el único que hasta ahora se ha ofrecido formalmente a asumir las riendas del Gobierno, pero Aguado ha señalado que "a día de hoy" no cuenta con el apoyo de Ciudadanos.

"No hay ningún escenario abierto a una posible investidura de Gabilondo porque lo que dijimos en su momento lo mantenemos. La lista más votada es la que tiene que proponer una alternativa", ha defendido.

Aguado considera que "el turno ahora es del PP, de Rajoy" y por eso ha pedido al presidente del Gobierno que "proponga cuanto antes" a un candidato para que pueda ser investido como presidente y "la normalidad vuelva a las instituciones".

"La etapa en la que estamos es en la de esperar que el PP proponga un candidato alternativo, limpio, que gobierne la Comunidad de forma interina hasta mayo", ha recalcado. Tan sólo en el caso en que el PP "no sea capaz de encontrar a

ningún candidato limpio" entre los 47 diputados de su grupo parlamentario en la Asamblea (sin contar con Cifuentes), "habría otros escenarios", pero no es algo que contemplen "como posibilidad a día de hoy".

"Ahora lo que nos están pidiendo los madrileños es que agotemos esta legislatura, que no haya demasiados cambalaches ni cambios de última hora ni inestabilidad", ha comentado. En su opinión, un posible gobierno encabezado por Gabilondo "generaría una cierta inestabilidad" porque habría que acometer cambios "en todas las consejerías, en todos los asesores y en el personal de libre designación".

Por eso, tampoco apoyaron la moción de censura presentada por los socialistas contra Cifuentes, una iniciativa que ha decaído tras la dimisión de ésta, aunque hubieran estado dispuestos a hacerlo como "plan B" si "Rajoy se hubiera empeñado en seguir encubriendo" a la hasta ahora presidenta de la Comunidad.

"Hemos conseguido que se evite porque no era el plan ideal", ha sostenido. El actual presidente del Gobierno en funciones, Ángel Garrido, es uno de los nombres que suenan entre los candidatos del PP para hacerse con las riendas de la Comunidad hasta las elecciones autonómicas de 2019, pero Aguado no quiere pronunciarse sobre ésta opción ni ninguna otra.

"No voy a entrar a hacer quinielas porque no quiero quemar ningún nombre ni creo que me corresponda a mí elegirlo, es una decisión interna del PP, son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo", ha dicho.

El portavoz de Ciudadanos considera que la información en la que se le atribuía a Cifuentes un supuesto hurto en un supermercado en 2011 fue "la gota que colmó el vaso a una situación que era insostenible", pero lo enmarca como un "asunto personal".

"Hay que quedarse con la gravedad de que un cargo público que era delegada de Gobierno y hasta hace unos días presidenta se haya podido beneficiar de una trama de corrupción", ha declarado en alusión al máster. Sobre el hecho de que Cifuentes no haya renunciado a su acta de diputada, ha dicho que ella es "la única propietaria legítima" de la misma y quien "tiene que valorar si entregarla o no".

"Sé lo que haría yo, pero no le puedo decir a Cifuentes lo que tiene que hacer", ha apuntado. Respecto a su renuncia al cargo de presidenta del PP de Madrid, Aguado ha señalado que es al partido a quien le corresponde tomar una decisión "en clave interna".

El portavoz de Ciudadanos, que no ha hablado con Cifuentes en ningún momento durante esta crisis, reconoce haber sentido una "profunda decepción" al comprobar que la ya expresidenta "no era como decía ser". Aún así, no se arrepiente de haber firmado con ella un acuerdo de investidura con el que "se han hecho muchas cosas que han sido útiles para los madrileños".

Sobre el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, citado como investigado en el caso Lezo por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa, ha dicho que viene a "constatar la sospecha" de que en los años de gobierno del PP "se han fraguado las principales tramas de corrupción política".