Xavi Hernández, ara sí, destituit

Era un secret a veus. Però el FC Barcelona ho ha volgut comunicar oficialment. En una reunió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el president del Barça, Joan Laporta, ha comunicat a Xavi Hernández que no serà l'entrenador a la temporada2024/25. A la reunió també hi eren presents el vicepresident esportiu, Rafa Yuste, el director esportiu, Deco, i els dos principals assistens de Xavi, el seu germà, Óscar Hernández, i Sergio Alegre. Per tant, diumenge a les 21h al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, Xavi dirigirà el seu últim partit com a entrenador del primer equip.

La decisió de Laporta s'ha precipitat un cop el club ha lligat el seu substitut, l'alemany Hansi Flick, que estava lliure. Ex entrenador del Bayern i de la selecció alemanya, Flick, de 59 anys, serà presentat, en principi dilluns, com a nou tècnic blaugrana.

D'altra banda, Xavi Hernández, que deixa una Lliga i una Supercopa a les vitrines en dos temporades i mitja, ha volgut acomiadar-se del barcelonisme. "Vull donar les gràcies a l'afició pel recolzament i l'afecte. Des del diumenge seré un culer més a les graderies. Perquè abans de ser jugador o entrenador, sóc aficionat del Barça i només vull el millor pel club de la meva vida, que sempre em tindrà a la seva disposició", ha escrit a Instagram.