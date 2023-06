MÁS DE UNO VILANOVA, L'ACTUALITAT DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS A ONDA CERO

Segueix el treball per traslladar a la Diputació i la Generalitat la reforma de la carretera de l'Arboç de Vilanova

L'actualitat informativa del Garraf i l'Alt Penedès, amb Núria Mora. Entrevista amb Griselda Gatell, la veïna de Vilanova que va iniciar una recollida de signatures per demanar la reforma de la carretera BV-2115, coneguda com la carretera de l'Arboç, en el tram entre la rotonda de la Ronda Ibèrica i la C-32, d'acord amb empresaris, entitats, associacions, escoles de la zona. Un tema que tot i el canvi de color a l'Ajuntament, es manté per seguir treballant-ho els propers mesos i traslladar la reivindicació a la Diputació i la Generalitat.