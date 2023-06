En llibertat l'alcaldessa de Sitges i la resta dels detinguts en l'operatiu policial per prevaricació i malversació

El jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrúinvestiga l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell i dotze persones més, entre elles vuit regidors del període 2017-2022, pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental en l'adjudicació de subvencions i contractes menors en els dos passats mandats. S'investiga l'actuació de l'Ajuntament respecte la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf i una cooperativa.

La Policia Nacional ha fet aquest dimecres diversos escorcolls per intervenir documentació relacionada amb les entitats investigades. Les entrades s'han fet de forma simultània en domicilis particulars de quatre investigats de la cooperativa, espais de les dues entitats i departaments de l'Ajuntament de Sitges, incloent la seu central del consistori.

Aquest dimecres a la tarda hi ha hagut una reunió de tots els regidors que van sortir escollits en les eleccions del 28 de maig, tant a govern com a oposició, en un consistori que, com la resta dels de Catalunya, tot just va investir dissabte l'alcaldessa i encara no ha repartit el cartipàs municipal. En el marc de la trobada s'ha acordat elaborar un comunicat conjunt que es difondrà aquest dijous per traslladar un missatge de suport i ànims a tots els treballadors detinguts.

L'Ajuntament nega les irregularitats

L'Ajuntament de Sitges assegura que la investigació que duu a terme la UDEF en dependències municipals se centren en "irregularitats externes" que el consistori ja ha analitzat i nega cap tipus de responsabilitat jurídica i penal: "Un cop detectades possibles irregularitats externes es va encarregar a professionals jurídics l'esclariment dels fets, aturant les subvencions, revisant els expedients i iniciant el procés per al retorn de les subvencions que no estaven plenament justificades", assenyalen en un comunicat. "L'Ajuntament disposa d'informes que asseguren l'absència de responsabilitats administratives i menys encara penals, i que demostren la diligència de l'Ajuntament de Sitges", afegeixen en el comunicat. De la mateixa manera, asseguren com són una "institució transparent", amb un codi ètic rigurós que assegura els "màxims estandards d'integritat".

Per tot plegat, es posen a disposició de les autoritats en el marc de la investigació.

Suport a la plantilla de Junts i Guanyem, que també demanen "màxima transparència"

Junts per Sitges ha expressat la "màxima preocupació" després de l'operació policial que ha acabat amb la detenció de l'alcaldessa Aurora Carbonell i del regidor Jaume Monasterio, d'ERC. La secció local ha defensat la presumpció d'innocència en una piulada, però també ha exigit "màxima transparència sobre els fets", la concessió de subvencions i contractes menors a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf i una cooperativa del municipi. En els mateixos termes s'ha expressat l'alcaldable del partit a Sitges, Mònica Gallardo, que ha parlat d'una "situació preocupant i excepcional". Ha assenyalat que, tan bon punt tinguin "informació contrastada", faran saber el seu posicionament polític.

Guanyem Sitges ha reclamat al govern municipal que faciliti "la informació necessària" per aclarir la investigació judicial. El partit ha mostrat la "preocupació" pels fets investigats, presumpta prevaricació i malversació en atorgament de subvencions, i ha expressat el "compromís" amb la "transparència" i la gestió "honesta" dels recursos públics. En aquest sentit, el grup, que va formar part de l'anterior equip de govern, ha sol·licitat que s'expliqui a la ciutadania els "mecanismes de fiscalització" activats en el darrer mandat.

El partit ha corroborat el comunicat de l'Ajuntament segons el qual aquests mecanisme de fiscalització van consistir a encarregar a professionals jurídics l'esclariment dels fets, aturar les subvencions, revisar els expedients i iniciar el procés per al retorn de les subvencions en les quals s'havien detectat mancances en la seva justificació.

Finalment, Guanyem Sitges ha donat suport a la plantilla de l'Ajuntament "en aquests moments d'incertesa i de pressió mediàtica".