La vacunació a Catalunya segueix endavant malgrat l'endarreriment de les dosis d'AstraZeneca

El 9,3% dels catalans tenen, com a mínim, una dosi d’alguna vacuna administrada. El 5,3% tenen la pauta completa, és a dir que o bé se’ls han posat ja les dues dosis de la vacuna o només en necessiten una perquè han passat el coronavirus.

Aquestes son les 4 vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament.

Pfizer

La vacuna de Pfizer és la que més hem rebut a Catalunya… gairebé un milió de dosis que s’administren a personal sanitari, persones internes en residències, grans dependents i persones majors de 80 anys.

En aquests moments el 93% dels interns en residències han rebut, com a mínim, una dosi de la vacuna… el 91% té ja la pauta completa. El percentatge del personal de les residències vacunat és una mica més baix però arriba gairebé al 80%. En quant a personal sanitari… el 80% dels treballadors en atenció primària i hospitalaria han rebut una dosi. En quant a les persones amb gran dependència el percentatge baixa fins al 71%.

El darrer grup al que s’ha començat a vacunar, els majors de 80 anys, només un 34% tenen una dosi… tot i que el govern assegura que a mitjans de maig s’hauran administrat les dues a tot aquest grup d’edat. Pfizer, en principi, enviarà 104.000 dosis la setmana vinent i gairebé 194.000 la primera setmana d’abril.

AstraZeneca

Aquesta setmana s'ha reprès la vacunació amb AstraZeneca, i s'ha fet amb una ampliació del topall d’edat… ara es pot administrar a persones de fins a 65 anys.

Per això la Generalitat ha canviat l’estratègia i enlloc de vacunar per grups essencials, ho fa per grups d’edat. Els primers, les persones d’entre 60 i 65 anys. L’acceptació de la vacuna, malgrat els problemes que hi ha hagut, ha estat molt alta. De fet, es van esgotar ràpidament les cites que la Generalitat va posar a disposició d’aquests ciutadans a través del web vacunacovidsalut.cat

En aquests moments hi ha un 60% dels treballadors essencials i un 5,3% de les persones d’entre 60 i 65 anys que han rebut, com a mínim, una dosi d’AstraZeneca. En quant al nombre de dosis que rebrem… aquest passat dijous la companyia va comunicar que endarreria l’entrega de les 148.000 dosis que havien d’arribar aquesta setmana fins, com a mínim, el dia 5 d’abril.

Moderna

Potser la vacuna més desconeguda és la de Moderna… i és que és de la que menys dosis hem rebut. 105.000 vacunes que es destinen a personal dels hospitals i malalts ingressats, concretament es destinen a persones trasplantades i pacients oncològics.

Moderna ha estat la farmacèutica que menys vacunes ens ha enviat i de forma més irregular…. en principi la setmana vinent han d’arribar 62.000 dosis d’aquesta vacuna. 42.000 es dedicaran a posar segones dosis, 10.000 a primeres dosis i les altres 10.000 es guardaran com a reserva estratègica.

Janssen

És la quarta vacuna que ha aprovat l'Agència Europea del medicament, elaborada per la farmacèutica Johnson&Johnson.

La companyia assegura que entregarà les primeres dosis de la seva vacuna durant la segona meitat d’abril però l’Agència Europea del Medicament creu que no arribaran fins a finals de mes. La companyia s'ha aliat amb empreses com Regi Jofre o Sanofi per augmentar la seva capacitat de producció.

L’avantatge de la vacuna de Johnson&Johnson és que només és necessaria una dosi per aconseguir la immunitat. La Unió Europea espera rebre 55 milions de dosis abans de finals de juny.