Vaga a la mar

Els pescadors catalans s'aturaran dilluns i dimarts de la setmana que ve en protesta per la reducció del 80% d'activitat pesquera –en dies de pesca- respecte el 2024 que vol imposar la Comissió Europea (CE). La proposta de la CE vol limitar a un màxim de 28 dies anuals l'activitat d'arrossegament.

D'aquesta manera, i en consonància amb altres confraries de tota Espanya, el gremi vol pressionar la Comissió en les negociacions que estan previstes aquest dilluns i dimarts, i en les que participarà també el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas. Els pescadors catalans carreguen contra la CE i consideren que aquesta limitació suposa una "infàmia" i exigeixen que es retiri. També avisen que, si prospera, afectarà directament a, treballadors a tot el sector i a la posterior venda a la llotja.

En un comunicat, els pescadors adverteixen que el 2024 ja ha caigut un 12,5% la venda de peix a les llotges. "No podem acceptar més retallades, la viabilitat i la dignitat de la pesca catalana no es mereixen el tracte rebut i molt menys aquesta forassenyada proposta", assenyala l'escrit i per això, demanen la implicació de les diferents administracions. A més, recorden que ja han adoptat diverses mesures de caràcter voluntari per tal d'assegurar una pesca sostenible.

En aquest sentit, remarquen el fet que s’han implementat jornades de menys de dotze hores de pesca, des de la sortida a mar fins a l'arribada a port, cinc dies per setmana. També argumenten que s'han fet vedes biològiques de més de 50 dies i que s'han delimitat zones d'exclusió pesquera. Finalment, també assenyalen que s'han pres mesures tècniques en determinades arts de pesca.

En el comunicat destaquen també que l'actual model pesquer s'organitza a través de les confraries, que al mateix temps són el concessionari de la llotja del peix. Això, diuen, permet que tot el model sigui tutelat per la Direcció General de Pesca, com ara el control de les captures i de les estadístiques.

A nivell català, recorden que els darrers anys s’ha reduït un 50% la flota catalana, amb el perjudici social i econòmic que suposa el fet de "perdre una barca". El motiu d’aquest fenomen, assenyala el comunicat, és el "desencís generat per una normativa imposada, que no plasma la nostra realitat però ens fa perdre les ganes de continuar".