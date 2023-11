Tres detingudes per fer-se passar per revisores de gas per robar

Els Mossos han detingut a Barcelona tres dones de 23, 26 i 34 anys, que s'haurien fet passar per revisores del gas per estafar i robar persones grans vulnerables a Tarragona. A banda, la policia també investiga un home, de 32 anys, que es troba a la presó.

Tots ells formen part d'un grup especialitzat que els Mossos han pogut desarticular. Les detencions són el resultat d'una investigació oberta arran de set estafes comeses a Tarragona entre l'estiu de 2021 i la primavera d'enguany. El modus operandi sempre era el mateix, les dones utilitzaven l'engany per accedir als immobles i mentre una distreia la víctima les altres dues aprofitaven per agafar joies i documentació bancària que usaven per realitzar transaccions fraudulentes.

La policia atribueix a les detingudes set delictes de furt, estafa i pertinença a grup criminal. Aquests tres arrestos se sumen a dos més que es van fer a finals de maig al Baix Llobregat per la mateixa causa. En aquella ocasió, es tractava de dues dones de 25 i 27 anys.