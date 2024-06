Un reclús de la presó agredeix tres funcionaris amb un objecte de ferro

Un reclús del centre penitenciari de Mas d'Enric ha agredit aquest dimecres tres funcionaris amb una barra de ferro. El pres es trobava al Departament d'Ingressos de la presó, on els diversos professionals l'avaluaven per tal d'ubicar-lo en el mòdul corresponent. L'home va agafar un objecte de ferro del pati i va colpejar a un treballador al genoll i a un altre al dit. També va colpejar al cap d'un altre empleat, que ha necessitat punts de sutura. Arran d'aquesta agressió, el pres es troba en aïllament.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que es tracta d'un "incident gravíssim", el qual "va estar a punt de causar conseqüències encara pitjors, evitades només per la fortuna". Segons el sindicat, aquesta agressió "es podria haver evitat", ja que l'objecte metàl·lic utilitzat per l'intern l'havien identificat com a perillós pels treballadors del Departament d'Ingressos fa més d'un any. "Era un objecte a la vista, que va ser arrencat d'una paret, deixant un forat. Es preveia que això podia succeir, que podia arribar a ser utilitzat per agredir alguna persona", afegeixen en un comunicat.

El jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona va decretar aquest dimecres presó provisional, comunicada i sense fiança per aquest home, que el van detenir per agredir un vianant amb una arma blanca durant el cap de setmana passat a Tarragona. Cinc dies abans, també havia provocat aldarulls amb un bat de beisbol. Està investigat pels delictes de lesions i robatori amb violència.