El 80% dels edificis que haurien d'haver passat inspeccions no ho han fet

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona ha alertat que un 80% dels edificis del Camp de Tarragona que haurien d'haver passat la Inspecció Tècnica d'Edificis no ho han fet. Segons les estimacions del col·legi, des que va entrar en vigor el decret que regula les ITE el 2012, dels quasi 120.000 immobles que haurien d'haver estat revisats tan sols ho han estat uns 24.000. Dels inspeccionats entre el 2023 i el 2024, un 93% van presentar deficiències, principalment a les façanes i cobertes, però també a l'estructura.

El Col·legi vol "posar en evidència la manca d'implantació de la inspecció tècnica" i la "poca eficàcia de les campanyes informatives realitzades". Alhora, l'entitat ha apuntat que el seguiment del compliment fet pels ajuntaments "ha estat molt baix", han destacat "que no s'ha imposat cap sanció a cap propietari per no passar la ITE" i que no s'han fet campanyes d'ajudes per finançar les inspeccions.

Per ciutats, a Tarragona s'han inspeccionat un 65% dels edificis que els tocaria. A Reus, la xifra és del 30%, un 25% a Cambrils o un 28% a Montblanc. A Torredembarra, Cunit o l'Hospitalet de l'Infant tan sols han passat l'Inspecció un 5% dels immobles que ho haurien d'haver fet.