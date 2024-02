La patronal de l’hostaleria de Tarragona impulsa el Consell del Vi

El parc arqueològic de la vila romana de Barenys a Salou, on antigament els romans fabricaven i venien àmfores de vi, ha estat l’escenari escollit per presentar el Consell del Vi. Un òrgan que, segons el seu coordinador Vicenç Ferré, aglutina per primera vegada les vuit denominacions d’origen de la demarcació (DO Conca de Barberà, DO Montsant, DOQ Priorat, DO Tarragona, DO Terra Alta, DO Catalunya, DO Cava i DO Penedès). A través de l’AEHT, es busca potenciar la venda i el consum dels vins locals als restaurants i hotels de la zona.

“Tenim el deure i la responsabilitat de donar suport a un sector amb què maridem de forma inseparable”, ha afirmat el president de l’AEHT, Francesc Pintado, qui ha recordat que es tracta d’un sector que al territori està format per 382 cellers i més de 4.000 famílies. A banda de la gran qualitat gastronòmica, Pintado ha afirmat que Tarragona és la província amb més denominacions d’origen del conjunt d'Espanya. “En tenim vuit i com a sector hem d’incentivar el consum del nostre vi des dels nostres establiments”, ha afegit.

Paral·lelament, i amb la voluntat de crear un compromís entre el sector de l’hostaleria, també es crearà un concurs per premiar la millor carta de vins. Ferré ha lamentat que són molts els restaurants que asseguren estar compromesos amb els vins locals, però que a les seves cartes “només en tenen quatre”, assegurant que és el consumidor qui ho demana. “Els hem educat als nostres consumidors? Són conscients?”, es pregunta Ferré, qui confia que amb aquesta nova “introducció” a les cartes, els usuaris sàpiguen en quin territori estan.